Yarısı Bizden kampanyası nedir? Ödeme seçenekleri nasıl?
Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasına 175 bin kişinin başvuru yaptığını açıklaması üzerine konu hakkında detaylı bilgiler araştırılmaya başlandı. İşte kentsel dönüşüm yarısı bizden ödeme seçenekleri hakkında bilgiler...
Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden kampanyası başvuruları başladığı ilk günden beri yoğun ilgi görüyor. Bugüne kadar 175 bin kişinin başvuru yaptığı kentsel dönüşüm kampanyası ile 3 milyon yakın kişinin hayatı değişecek. Türkiye 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli asrın en büyük felaketi kabul edilen depremin acılarını sarmaya çalışırken milyonlar yaşadığı binayı dayanıklı hale getirmek için çözüm arayışlarına başladı. Peki, yarısı bizden kampanyası nedir, nasıl başvuru yapılır? Yarısı bizden kampanyası ödeme seçenekleri nasıl, kaç vadeli, taksit var mı? İşte, merak edilenler….
'YARISI BİZDEN' KAMPANYASINA 175 BİN BAŞVURU
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasına 768 bin bağımsız bölüm için 175 bin başvuru yapıldığını açıkladı.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından İstanbul'daki kampanyaya ilişkin bilgi verdi;
"Kampanyamıza şu ana kadar 768 bin bağımsız bölüm için 175 bin başvuru yapıldı. Bu, 3 milyona yakın vatandaşımızın hayatının değişeceği anlamına geliyor. Siz de başvurup uygun koşullarla evinizi dönüştürerek sevdiklerinizi TOKİ ile güvence altına alabilirsiniz" sözlerini kullandı.
BAŞVURULULAR 28 NİSAN-29 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yarısı Bizden kampanyasına başvurularının başladığını duyurmuştu. Bakan Kurum paylaşımında "Güvenli konutlar için Yarısı Bizden kampanyamıza bugünden itibaren 29 Mayıs'a kadar başvuru yapabilirsiniz. Kampanyayla ilgili merak edilen her bilgi http://yarisibizden.gov.tr adresinde" ifadelerini kullandı.
28 Nisan'da başlayan Yarısı Bizden Kampanyası 29 Mayıs tarihinde sona erecek.
YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURU EKRANI üzerine tıklayarak başvuru sayfasına gidebilirsiniz.