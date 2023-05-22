Yarısı Bizden kampanyası nedir? Ödeme seçenekleri nasıl?

Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden kampanyası başvuruları başladığı ilk günden beri yoğun ilgi görüyor. Bugüne kadar 175 bin kişinin başvuru yaptığı kentsel dönüşüm kampanyası ile 3 milyon yakın kişinin hayatı değişecek. Türkiye 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli asrın en büyük felaketi kabul edilen depremin acılarını sarmaya çalışırken milyonlar yaşadığı binayı dayanıklı hale getirmek için çözüm arayışlarına başladı. Peki, yarısı bizden kampanyası nedir, nasıl başvuru yapılır? Yarısı bizden kampanyası ödeme seçenekleri nasıl, kaç vadeli, taksit var mı? İşte, merak edilenler….