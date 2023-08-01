Konya Selçuklu Deprem Oldu! 5.0 Büyüklüğünde!

Konya Selçuklu'da 5.0 büyüklüğünde deprem oldu. 1 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşen bu deprem Kandilli rasathanesine göre 5.0 büyüklüğünde. Konya depremleri sonrası açılan obruklara bu deprem sonucunda yenileri eklendi mi?

KONYA SELÇUKLU DEPREM OLDU! KAÇ ŞİDDETİNDE?

Konya Selçuklu'da az önce deprem oldu. Halk sokaklara döküldü. Derinliği 7.24 km olarak belirlenen depremde can kaybı yok. AFAD tarafından olumsuz bir durum rapor edilmedi. Deprem dolayısıyla halk sokaklara çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu açıklamayı yaptı:

"Konya Selçuklu ilçemizde gerçekleşen 5 büyüklüğünde depremde acil birimlerimize ulaşan bir olumsuzluk yaşanmadı. Memleketim, kadim şehir Konya'mıza geçmiş olsun."

AFAD İL MÜDÜRÜ KONUŞTU!

AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun Anadolu Ajansı muhabirine "Şu ana kadar olumsuz bir ihbar ulaşmadı. Saha taraması çalışmalarımız devam ediyor" açıklamasını yaptı. Konya Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi'nin yaptığı açıklamaya göreyse AKOM ekipleri herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadı.