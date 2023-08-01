Konya Selçuklu Deprem Oldu! 5.1 Büyüklüğünde!
Konya Selçuklu 5.1 şiddetinde depremle sarsıldı! Kandilli Rasathanesi verileri paylaştı! Konya depremi ne durumda? Konya'da neler oluyor? Afad Deprem Konya Selçuklu depremi büyüklüğü ne kadar?
Konya Selçuklu'da 5.1 büyüklüğünde deprem oldu. 1 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşen bu deprem Kandilli rasathanesine göre 5.1 büyüklüğünde. Konya depremleri sonrası açılan obruklara bu deprem sonucunda yenileri eklendi mi?
KONYA SELÇUKLU DEPREM OLDU! KAÇ ŞİDDETİNDE?
Konya Selçuklu'da az önce deprem oldu. Halk sokaklara döküldü. Derinliği 7.24 km olarak belirlenen depremde can kaybı var mı bilinmiyor.
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