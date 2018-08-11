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Nikos Sampson değil Yunanistan

Soner Polat

Soner Polat

11 Ağustos 2018, 09:09
Nikos Sampson’un anılarına niçin sansür konulduğunu, Yunanistan ve Güney Rum Kesiminde sözünün bile edilmesine niçin izin verilmediğini ciddi bir şekilde sorgulamalıyız. Türk yetkililer ve özellikle müzakere ekipleri bu anıları didik didik etmeli! Bu anılar çoğaltılarak Batı merkezlerinin suratına çarpılmalı! Yaşar Aksoy’un “Kıbrıs Direnişi ve Çözüm” adlı kitabı, bu yönüyle derinlemesine ve analitik bir incelemeyi hak ediyor.

15 TEMMUZ 1974 RUM DARBESİNİN ARKASINDA GERÇEKTE KİM VARDI?
Sampson’a soru: Darbe başlangıcında radyoda yaptığınız ilk konuşmada, “Silahlı Kuvvetlere öncülük yaptım; aşağılık ve müstebit idareyi devirdik!” sözlerini söylediniz. Bu cümleler tüm sorumluluğu üstünüze aldığınız anlamına gelmiyor mu?
Cevap: Yunanistan’dan gelen mesaj öyle idi. Bana, “al ve oku” dediler. Yunanlı subaylar bana “oku” dediler; ben de okudum. (Sayfa 71)

Soru: Kimmiş bu Orgeneral Yorgitsis?
Cevap: Darbenin başıymış. Gerçekte Tuğgeneral imiş! Darbeyi, “Aleksandros hastaneye yattı.” şifreli telgrafı ile Atina’ya bildiren adam. Böylece darbeyi yöneten şeytan Yunanlıyı ilk kez işitmiş oldum. Ve beni hemen ona götürdüler. (Sayfa 64)

Soru: General Yorgitsis darbenin başı idi, değil mi?
Cevap: Evet, Yunan cuntasının gerçek temsilcisi o idi. Atina’daki büyüklerinin emirleri doğrultusunda Kıbrıs’taki tüm Yunan asker ve subaylarını örgütlemiş ve Makarios hükümetine düşman yaparak darbeyi planlamış! Bu arada onların doğal müttefiki olan EOKA-B silahlı güçlerine haber vermeyi, belki emniyet için belki onları küçümsedikleri için hiç hesaplamamışlar! (Sayfa 65)

Soru: Yunanistan’da eğitim gördün mü?
Cevap: Tabii gördüm. 1960’da Cumhuriyet ilan edilmeden önce de gittim, sonra da! Makarios hükümetinin bilgisi dâhilinde Yorgo Papandreu (Andreas Papandreu’nun babası) başkanlığındaki Yunan hükümeti beni Yunanistan’a çağırdı. Ve komando olarak aylarca eğitti. Bunu ilk defa duyuyorsunuz değil mi? Bütün komando sınavlarından geçtim. Geri döndüm ve hemen Kıbrıs’ta 7 bölüklük ilk komando birliğini kurdum. (Sayfa 58)

TÜRKLERLE BİRLİKTE YAŞANABİLİR Mİ?
Soru: EOKA ne zaman kuruldu?
Cevap: Makarios 1951 yılında iç savaşta komünistlerin kafasını ezen Albay Grivas’ı Kıbrıs’a davet etti ve Rum Gençlik Örgütü PEON’u organize etme görevini verdi. Grivas gençlere savaş öğretmeye başladı ve dizginleri ele geçirdi. EOKA 1955 yılında adanın çeşitli yerlerinde bombalar patlatarak fiilen kuruldu. 1970’ten sonra kurulan ikinci örgüt EOKA-B oldu. Solcu Makariosçular ve komünistler sevdamız olan ENOSİS’i yavaşlatıyor ve Kıbrıs’ı bağımsız yapmak istiyordu. Bu Kıbrıs davasını satmak demekti. Birbirimize düştük! (Sayfa 51)

Soru: Türklerle birlikte yaşanamaz mı?
Cevap: Kaç yüzyıl birlikte yaşadık. Artık yetti. Geldikleri gibi geri dönüp Kızıl Elma’ya (Orta Asya) gitsinler! Bu ada bizim! Onu kimseyle paylaşmayız. Paylaşmak isteyen kendi kanımızdan kişiler çıkarsa onları da hizaya sokarız. Bu iş bu kadar! (Sayfa 58)

Soru: Yani Türklerle birlikte 1960’ta Kıbrıs Cumhuriyeti kurulunca yeniden silaha sarılmanın sebebi bu mudur? 1963’te savaş grupları kurduğunuz bilinmekte!
Cevap: Evet, 1963’te Rum Milli Muhafız Ordusu’nda örgütlendik ve onun üzerinden savaştık Türklerle! O zaman bize “Özel Polis” diyorlardı. Hatta polis kimlik kartlarımız ve hükümete ait silahlarımız vardı. (Sayfa 58, 59)

Soru: Türklerle savaş ne zaman başladı?
Cevap: Türkleri işin başından beri hırpalıyorduk. Ama bunlar küçük harekâttı. İlk ciddi savaşlar 1963’te başladı. Bir anda karşımıza organize olmuş gizli bir örgüt dikildi. Biz uyurken onlar TMT diye bölücü bir örgüt kurmuşlar. Ben Türkleri topraklarından çıkarıp sürdüm. Eğer BM işe karışıp, “Yeşil Hat” aldatmacası uygulamasaydı, panik halindeki Türkleri denize dökecektim. (Sayfa 58)

SONUÇ
Anıları özümseyince karşımıza şu gerçek çıkıyor: Kıbrıs Cumhuriyeti’ni yok eden darbenin asıl patronu Nikos Sampson değil Yunanistan devletidir. Sampson adlı şarlatan Yunan siyasi hedefi olan ENOSİS için kullanılmıştır. Yunanistan suçludur! Ana ve yavru vatanda işte bu gerçekleri muhataplarının yüzüne haykıracak mangal yürekli siyasetçiler aranıyor…
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