Olursa III. Dünya savaşı nasıl olur?

Sovyetler Birliğinin çökmesinden sonra, tek kutuplu dünya, Amerikan egemenliği sürecini yaşadı.Bu tarihsel durum, kapitalizmin yapısal krizine aitti. Bir tekelleşme, finansallaşma, metalaşma ve küreselleşme sürecini insanlığa yaşattı.ABD artık kendi krizlerini diğer ülkelere ihraç etme kapasitesini önemli ölçüde yitirdi.Artık ABD’nin kurduğu ve yaşatmaya çalıştığı “yeni dünya düzeni” de, Dünyayı I. Dünya savaşından önceki dengeler düzeyine getirdi.III. Dünya Savaşının eninde sonunda olacağı artık kesinleşmiştir. Ancak dananın kuyruğu ne zaman kopacak o belli değil.Dünyaca bilinen bilim insanları ve jeopolitik uzmanlarının öngörüsü de bu yöndedir.Akıllı liderlerin ve siyasetçilerin böyle bir savaşı ne kadar süre ile erteleyebilirler, şimdilik konu budur…Nükleer bir savaştan önce yaşanacak bir sürecin başlangıcı; “” olacağı kesindir.Bilgi ve haberleşmenin kesilmesi; III. Dünya savaşının başladığını gösterecek tek önemli işarettir.Konu siber savaş olunca; insanın aklını gelen iki konu var. Birincisi Amerika’yı Avrupa’ya denizin altından bağlayan, internet kablo hattı ve uzaydaki haberleşme uydularıdır.Eğer Avrupa Amerika arasındaki bu kablo hattı koparsa, internet haberleşmesi önemli ölçüde duracaktır.III. Dünya savaşı ne zaman çıkar derseniz; bu kablo hattının kesilmesiyle başlayacağını söyleyebiliriz.Haberleşme uydularını vurmaya sadece Çin teknolojisinin ulaşabildiğini 2006 yılında, Çin’in beş bin kilometrenin üzerindeki cisimleri vurmasıyla anlaşılmıştı.ABD ve Rusya’nın henüz bu yükseklikteki cisimleri vuracak teknolojiye sahip olmadıkları sanılmaktadır.Geçtiğimiz hafta, İngiltere Genelkurmay Başkanı, Rusya’ya ait deniz altıların Avrupa ABD arasındaki internet kablosuna ait incelemeler yaptığını söyledi. Kesebileceğini kast etti.İngilizlerin provokasyon yapmadaki marifetlerini bildiğimizden, bu konuyu şimdilik kullandıkları varsayımından hareketle düşünebiliriz.Lakin kapitalist emperyalizmin içine düştüğü krizi çözmek için bir dünya savaşına olan ihtiyacını biliyoruz.Kapitalist emperyalizmin Çin konusunda kendini daha fazla kandırması her konuda daha fazla gecikmesine sebep olmuştur. Uzunca yıllar, Çin’de teknoloji yok, teknolojiyi Batıdan çalıyor masallarının, artık Batı dünyasının bir işine yaramayacağı günlere geldik.Güçlünün yanında olma siyasetleri de böylece çökmüş oldu. Çünküpeyda oldu. Yeni jeopolitikler ortaya çıktı.