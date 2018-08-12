Önce ticaret savaşı sonra ambargo sonra…

Amerika bize düşmanlık yaptığını daha nasıl göstersin?Ticaret savaşında bizi karşısına alıyor. Ticaret savaşının sonrası olan ambargoyu uyguluyor. Suriye’nin kuzeyinden silah gösteriyor. Devlet erkanımızı azarlıyor. Spekülatörleri vasıtasıyla dolarını Türkiye’den çekiyor.Buraya kadar anladık. Biz ne yapıyoruz?Amerika’yademeye devam ediyoruz. Amerikanvari ekonomi programları hazırlamaya ve daha fazla dolar gerektiren, çare olmayan çareler, peşinde kendimizi kandırmaya devam ediyoruz...Tamam kâğıt üzerinde müttefik görünüyor olabiliriz. Ancak, fiiliyatta ve gerçekte Amerika düşmanın yaptıklarını yapıyor. Bizise papazın etrafında dolanıp duruyoruz.Afganistan’da 2000 askerimiz, 2003 yılından beri, orada sözde NATO,gerçekte ABD adına görev yapıyor. Amerika’nın istediği serbest piyasa ekonomisini Afganistan’da kurmaya çalışıyor. Demokrasi götüreceğim diyor.Hadi İncirlik ve Kürecik ABD üslerini kapatamıyoruz, bari Afganistan’daki askerlerimizi, dolarımız bitti onun için askeri çektik diyelim. Arkadan dolanıp iki puan bari alalım.Amerika ile ilişkilerimizde, (eğer buna ilişki denirse) daha çok kırılma noktalarından geçeceğiz.. ABD askeri yönetimi ile PKK Membiç merkezinde, kurdukları ordunun güçlendirilmesi için gereken çalışmayı yapıyorlar. Bizim askerimiz de Membiç’in etrafını tavaf ederek dolanıp duruyor.Membiç’de, Aganistan’da İncirlik Üssü’nde Amerika ile dostuz. Lakin, işler dolar meselesine gelince, çelik meselesine gelince, Amerika bize düşman.Amerika’nın yaptıkları karşısında eylemli bir tutum almama yolunda yürür ve sadece sözlü uyarılarda bulunarak iç kamuoyuna seslenirsek, belli bir süreden sonra devlet erkanının söylediklerine kendi halkımızı ikna etmekte zorlanırız. Halk devletinde gereken aksiyonun alınmasını bekler.Cihad-i İslam’ın, emperyalizme karşı, gereken donanımdan yoksun olması ve tüm seçimleri kazanmasına karşın, Türkiye’yi yönetemediği kesinlikle ortaya çıkmıştır.Türkiye’ye karşı yürütülen, Amerikan kuşatmasının bertaraf edilmesi için tutulan yolun, yeniden ABD ile birlikte olma düşünceni içermesi, yönetenlerin elini kolunu bağlamaktadır.Amerika ile ilişkilerimizin hiçbir şekilde eskisi gibi olamayacağını bilmemiz gerekir. Eski günlerin sevdası içinde, yeniden ABD dostluğu diye bir umudun; çözümün önündeki temel engel olduğunu artık görmemiz gerekir.