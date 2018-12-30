Ons altın 2018'i nasıl geçirdi

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30 Aralık 2018, 10:01

2018 yılına ons altın 1300$ civarında başladı.



Ocak ayında 1366$’ları gören altın,Şubat ayında 1305$ seviyesine geriledi.Mart ayında en yüksek 1360$ civarlarını gördü.



Mayıs’ta 1284$,Haziran’da 1245$,Temmuz’da 1160$ civarlarında fiyatlandı.



Altındaki değer kayıplarının en önemli nedeni yatırımcının güvenli liman olarak tahvile geçmesi olurken,küresel piyasalardaki riskler petroldeki düşüş ABD-Çin arasındaki ticaret savaşları,Trump tarafından gelen yaptırımlar,yatırımcılar üzerinde segment değişmesine neden oldu ve tahviller yükselişe geçti.



Altındaki değer kayıplarında diğer önemli sebep ise Euro bölgesindeki Brexıt riski olarak göze çarpmaktadır.



Ağustos ayında da düşüşlerine devam eden altın,Eylül-Ekim aylarında 1260$ seviyelerini görürken,2018 yılını kapatmak üzereyken 1275$ civarlarında fiyatlanıyor.



Yılı bu şekilde kapatırken 2019 yılında altında neler bekliyorum?



2019’un ilk çeyreğinde küresel riskler,ticaret savaşları ve büyüme endişelerimi hala korurken özellikle petrol fiyatlarında artış bekliyorum.



Altın’ın da bir miktar daha iyimser fiyatlanacağını söyleyebilirim.Ama teknik olarak altının yükseliş kanalını desteklemesi için ons fiyatının 1300$’ları geçmesi gerekir.Altın fiyatlarında özellikle ABD-Çin arasındaki ticaret savaşları belirleyici olacak.



Teknik olarak 1300$ üzerine çıkması hacimle birlikte kırılırsa ilk hedef 1345$ seviyeleri olacaktır.Geri çekilmelerde 1250$ destek seviyesi olarak ön plana çıkarken,alım fırsatı olarak bu seviyeler değerlendirilebilir.



Yasin Alıcı

ulusal.com.tr