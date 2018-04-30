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Oramiral Özden Örnek

Soner Polat

Soner Polat

30 Nisan 2018, 09:55
Gökyüzünden göz kamaştıran parlak bir yıldız kaydı. Hem açık semalar hem mavi enginlikler hem de Türk Donanması öksüz kaldı. 20. Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek’i bugün sonsuzluğa yolcu ediyoruz. Ruhu şad; mekânı cennet olsun! Türk milletinin ve Deniz Kuvvetleri camiasının başı sağ olsun!

MİLLETİNİN BÜYÜK EVLADI

Milletler büyük evlatları ile nefes alır. İşte Ora. Özden Örnek bu milletin büyük evlatlarından birisiydi. Daha gençlik yıllarında “Altın Çocuk” lakabı takılmıştı. Yurt içinde ve yurt dışında katıldığı her eylem ve faaliyette birincilik kürsüsünden hiç inmedi. Allah vergisi üstün bir zekâya ve bu kapasitesini hayatın her alanına yüksek bir beceri ile uygulama yeteneğine sahipti. Devletine ve milletine nesiller boyunca unutulmayacak büyük hizmetler yaptı. Dev projelere uzanan yolların kaldırım taşlarını ustaca, bilgece, mütevazı bir şekilde döşedi.

MİLGEM’İN MİMARI

Bugün anlı şanlı Türk sanayicileri özgün bir Türk otomobili yaratamadı. Devletin zoruyla çeşitli kuruluşlar toplandı ve ortak üretim kararı aldı. Ortada hâlâ özgün bir otomobil yok! Çağdaş bir harp gemisi ile kıyaslandığında otomobil üretmek çocuk oyuncağı sayılıyor. Çünkü 2000-3000 tonluk muharip bir gemi inşa etmek için en az 18 üst düzey teknolojik donanımı bir pota içinde eritmeniz gerekiyor. Bugün dünya denizlerinde milli gemimiz (MİLGEM) olan Heybeliada (F-511) korveti gururla bayrağımızı dalgalandırıyor. Peşinden kardeşleri geliyor... Dünya standartlarının üstündeki bu gemiler için çok sayıda ülke sıraya girdi. Türkiye bu atağı ile çağ atlayarak dünyadaki birinci sınıf ülkeler arasındaki yerini aldı.

İşte bu projenin gerçek mimarı Ora. Özden Örnek’tir. Onun üstün önderlik nitelikleri olmasaydı, bu proje asla hayata geçirilemezdi! Proje önündeki bütün engelleri ustaca manevralarla bir bir aşarak tarihi bir girişime öncülük etti. Bütünüyle Türk Deniz Kuvvetlerinin imkânları ile bu proje tamamlandı. Emperyalist ülkeler böylesine cüret dolu bir hamleyi beklemiyordu. Şok geçirdiler! Deniz Kuvvetlerini dağıtma kararı aldılar. İçimizdeki hainler ve işbirlikçileri kullanarak, Türk Deniz Kuvvetlerine tuzaklar kurdular. Karanlık süreçte emperyalizmin Türkiye’de en ağır darbeyi indirdiği kurum, hiç şüphesiz ki Türk Deniz Kuvvetleri oldu. Çünkü rakamlar asla yanılmaz! Asker-sivil tüm kurumlar içinde, en fazla sayıda mensubu hedef alınan kurum Türk Deniz Kuvvetleri oldu.

ÇAĞ ATLATAN KOMUTAN

Doğal olarak Deniz Kuvvetlerini hem zihniyet hem kuvvet yapısı hem de teknolojik olarak çağ atlatan Ora. Özden Örnek ana hedef olarak seçildi. Onun başlattığı büyük hamlelerle Türk Deniz Kuvvetleri Akdeniz’deki en büyük güç olmuştu. Yüksek caydırıcılığı ile milletine güven veriyor, rakiplere korku salıyordu. Bu büyük millete sadakatle hizmet edenler asla cezasız kalmaz! Heybeliada korvetinin denize indirildiği gün Ora. Örnek Silivri zindanlarında vatan nöbeti tutuyordu. Kendisini bir duruşmada bu maksatla kutladığımda, şunu söyledi: “İnşallah bu süreç devam eder. Milli bir savunma sanayi yaratamazsak, ulusal bağımsızlığımızı sonsuza dek koruyamayız!” Alçak bir ihanetin kurbanı olmasına rağmen kendisini değil, devletinin ve milletinin geleceğini düşünüyordu.

Ora. Özden Örnek ismi altın harflerle tarih kitaplarının sayfalarına kazınacaktır. Ora. Örnek Donanma’da bir efsanedir ama yaptıkları ile Donanma sınırlarını aşarak milletine ve devletine mal olmuştur. Milletine kol kanat geren bu büyük insan savunma alanında ülkenin makûs talihini değiştirmiştir. Eğer Türkiye günün birinde yüzde yüz milli bir savunma sanayine kavuşursa, bunun öncüsü Ora. Örnek olacaktır. Başka bir ülkede olsaydı, şimdiden heykelleri dikilir ve kahraman ilan edilirdi. Emperyalizm ve içimizdeki kuklaları bu büyük insanı, sağlığı da dâhil yıpratmak için her yola başvurmuştur. Ancak güneş balçıkla sıvanamaz! Karanlıktan ve kinden beslenen bu fetret devri son bulunca, Türkiye dünyanın gıpta ettiği bu büyük değerini daha iyi tanıyacaktır.

Amiral Örnek, “Makineler tamam!” diyerek köprüüstünü (kaptan köşkü) terk etti ama denizcilerin ve milletinin gönlünde sonsuza dek yaşayacak...

Amiral Soner Polat
ulusal.com.tr
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