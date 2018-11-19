Ordu’da kadının adı var

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Hafta sonunda TÜRSAB Başkan Yardımcısı Hasan Erdem ile birlikte Ordu’daydık.Karadeniz Havzası’nda turizm adına neler yapılabileceğine ilişkin, bölge acentelerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi.Açıkçası burada ortaya konulan sorun ve önerilere baktığımızda, problemler olduğunu ama son derece çözüm önerileriyle ortaya çıkan bir turizmci kitlesi olduğunu görmek de memnuniyet vericiydi.Yapılacak çok iş var ve Ordu Valisi Seddar Yavuz’un aktardığı çalışmalara bakılırsa ümit de var.Fakat işin püf noktası bence Hasan Erdem’in doğayı koruyarak, planlı ve ne yaptığını bilen bir turizm eyleminde bulunma atfında gizliydi.Ordu ziyaretinde beni en çok etkileyen ise Pembe Hanım’ın Konağı oldu.Karadeniz kadını buraya imza atarak, büyük bir ateşin ilk kıvılcımını çakmış.Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği çalışmasıyla başlayan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı kapsamına giren, bakanlık ve özel sektör tarafından da desteklenen çok namuslu bir yapıyı inceledim.Eski, kullanılmayan bir bina projenin pilot uygulaması olarak ele alınıyor.Gerekli bakımı yapıldıktan sonra aile pansiyonculuğuna uygun hale getiriliyor.Hepsinden önemlisi ne biliyor musunuz? Sistemin sahibi kadınlar...Pembe Hanım’ın Konağı olarak isimlendirilen bu yerde kadınlar çalışıyor; ev sahipliği yapıyor; yöresel yemeklerle eko turizmin önemli bir örneğini sergiliyorlar.Çok yakında odalar da iç dizaynıyla birlikte kullanıma açık hale gelecek.Ordu Perşembe’ye ait ne kadar antika eşya varsa, yörenin ruhunu yansıtması açısından dekorasyonda kullanılıyor.Son derece mütevazı, samimi ve en önemlisi, bölgede turizme kadınların el koyması adına önemli.Bir doğa harikası olan Ordu’nun Perşembe ilçesi, bu doğal yapıyla onlarca potansiyel aile pansiyonu da peşinden sürükleyecek gibi gözüküyor.Esasen, bilhassa Karadeniz’de turizmin gelişmesi noktasında iyi bir örnek.Hem doğal yapıyı bozmuyor; hem de bekleyen onlarca metruk evi turizme kazandırmanın kapısını açıyor.Daha da önemlisi işin içine kadınları sokuyor.Göç veren ve 60 yaş ortalamasıyla dikkat çeken Ordu’da turizm, kadınlarla çıkış arıyor.Hatta Pembe Hanım Konağı’nda yapılan projenin sloganı bile anlamlı: Perşembe’nin ışıklarını kadınlar yakacak.Bu yolla hem göçü engellemek, hem geri göçü sağlamak, hem sağlıklı ve doğal bir turizm alternatifi sunmak, hem de kadını ekonominin merkezine koymak adına projeyi çok önemsedim. Dönüşte de şunu düşündüm.Gittiğim her ile turizmin önemini kavramış ve buradan bir çıkış yakalayabileceğine inanmış.Çok doğal, çünkü Türkiye bir açık hava müzesi...Fakat Perşembe’deki Pembe Hanım’ın Konağı, çözümün yöresel özde olduğunu kanıtlıyor ve kadınların Türkiye’nin çok önünde olduğunu gösteriyor.Teşekkürler Perşembe ya da eski adıyla Vona...