Örgütlenmiş iktisadi düzen ve NATO

Ben 1968’lerin gençlerinden biriyim. 1968’li yıllarda, yerlere ve duvarlarayazarken, ülkücüler ve o zaman sağcı gençler olarak tanımlananlar tarafından kurşun yağmuruna maruz kalanlardanım.Biliyorsunuz, dündedi. NATO’nun ne olduğunun 60 yıl sonra da olsa, anlaşılmış olmasından çok memnun oldum.Lakin NATO sadece NATO’dan ibaret değildi öyle de oldu.Amerika Türkiye’deki varlığını oluştururken, önce iktisadi düzenini de birlikte oluşturdu. Ona uygun insan kimliği yarattı. ABD ve onun işbirlikçileri tarafından örgütlenmiş iktisadi düzen, oracıkta dururken, sadece bu iktisadi düzenin güvenlik örgütüne karşı olmak yetmez.Elbette Türkiye’deki Amerikan varlığından rahatsız olan büyük bir çoğunluk var. ABD’nin kendi yaptırdığı anketlere de yansıyan bu çoğunluğun, %95’lere dayandığı söyleniyor.Amerikan karşıtlığının bu mertebelere gelmesi elbette bir günde oluşmuş bir olgu değildir.Lakin devleti yönetmeye aday olanların Amerika’nın ve emperyalizmin farkında olmak gibi bir mecburiyetleri vardı. Bu mecburiyet bu günlerde ayyuka çıkmış ise, emperyalizmin Türkiye’yi artık bir bütün olarak tutmaktan vaz geçmiş olmasından ileri geliyor. Amerika Türkiye’yi düşman sınıfından çıkardım, artık haydut devlet sınıfında tutmuyorum dese, tüm Amerikancılar “düzenlerler. Ve kahrolsun Rusya diye slogan atarlar.Amerika’nın bir müttefik olarak yapıp ettikleri öyle bir aşamalardan geçerek geldi ki, en hızlı Amerikancılar bile Amerika ile müttefikliği savunamaz konuma düştüler.Durum bu olunca, siyasi partilerin de artık kendilerine bir çeki düzen verme zamanı gelmiş oldu. Hatta geçti bile… Çünkü Türk halkı mevcutAmerika’yı anlamaktaki bu gecikmesini artık içine sindiremiyor.NATO’dan çıkalım diyenlere kurşun sallamaktan NATO’dan çıkalım duruşuna varmak gene de değerlidir. Geçmişi sinemize gömelim ve ortak düşmanımızı karşı olalım düşüncesinde birleşmenin zamanıdır. Çünkü düşman sadece iktidarın kendi başına baş edeceği bir zorluk değildir. Tüm Türk halkının enerjisini ortak düşman karşısında birleştirmek gerekir.