20 Yaş Üstü Aracı Olanın Yüzü Güldü! 250 Bin TL’lik Hurda Desteği

Türkiye’de araç parkının giderek yaşlanması ve otomotiv pazarında aylar süren durgunluk, hurda teşvikini yeniden gündeme taşıdı. Başkent kulislerinde konuşulanlara göre 20 yaşını geçmiş araçların hurdaya ayrılması karşılığında yeni araç alımında ciddi bir ÖTV avantajı sağlanması değerlendiriliyor. İddialara göre teşvik, 250 bin TL düzeyine kadar çıkabilir.

2025’in otomotiv sektörü açısından oldukça zayıf geçmesi, gözlerin gelecek yıl uygulanabilecek politikalara çevrilmesine neden oldu. Krediye erişimin zorlaşması ve yüksek faizlerin etkisiyle satışlar sert şekilde gerileyince, ekonomiyi ve sektörü hareketlendirecek bir uygulama ihtiyacı doğdu.

HURDA TEŞVİKİNİN YENİDEN GÜNDEME GELİŞ NEDENLERİ

Uzmanlar, uygulamanın tekrar masaya gelmesinin birkaç temel sebebi olduğuna dikkat çekiyor:

Türkiye yollarında dolaşan araçların ortalama yaşı, Avrupa ülkelerinin oldukça üzerine çıkmış durumda. Bu durum hem güvenlik risklerini artırıyor hem de çevresel etkileri büyütüyor.

Bunun yanında düşen satışlar nedeniyle ÖTV gelirleri de geriliyor ve devletin piyasayı teşvik edecek bir mekanizma oluşturması gerektiği konuşuluyor.

GÜNDEMDEKİ TASLAĞIN AYRINTILARI

Kulis bilgilerine göre üzerinde durulan model şu başlıkları içeriyor:

Uygulama, 2006 ve öncesi model araçları kapsayacak.

Aracın MKE hurdalığına teslim edilmesi ve tamamen trafikten çıkarılması şart koşulacak.

Bu şartları sağlayan araç sahiplerine ise yalnızca yerli üretim sıfır araç alımında kullanılabilecek bir ÖTV indirimi sağlanacak.

İNDİRİMİN BÜYÜKLÜĞÜ TARTIŞILIYOR

Daha önce uygulanan düşük tutarlı desteklerin artık bir karşılık yaratmadığı belirtiliyor. Bu nedenle düzenlemenin etkili olabilmesi için en az 200–250 bin TL arasında bir matrah indirimi ya da eşdeğer bir teşvik gerektiği ifade ediliyor.

TOGG İÇİN ÖZEL DESTEK İDDİASI

Gündemdeki bir diğer başlık ise hurda teşvikinin Togg’a yönelik ek avantajlar içerebileceği yönünde. Hurda aracını teslim edenlere Togg satın alırken faiz desteği ve ilave indirimler sunulabileceği konuşuluyor. Böylece hem yerli üretime yöneliş artırılacak hem de araç parkının yenilenmesi hızlandırılacak.

VATANDAŞ BEKLE-GÖR MODUNDA

Teşvik ihtimali duyulunca birçok tüketici alım kararlarını ertelemiş durumda. Özellikle sosyal medyada “Düzenleme çıkacaksa şimdi araç almayalım, ocak ayını bekleyelim” yorumları öne çıkıyor. Konuya ilişkin netleşmenin ise yıl sonundaki torba yasa görüşmelerinde ortaya çıkabileceği belirtiliyor.