2025 yılı otomobil satış rakamları açıklandı: İşte en çok satan markalar

ARALIK AYININ LİDERİ RENAULT

2025 yılı Aralık ayında en çok satış yapan markalar listesinde zirve Renault’nun oldu. Markaların Aralık ayı satış rakamları şu şekilde sıralandı:

Renault: 24 bin 18 adet

Ford: 18 bin 526 adet

Volkswagen: 16 bin 640 adet

Fiat: 15 bin 960 adet

Toyota: 11 bin 904 adet

Peugeot: 11 bin 539 adet

Opel: 10 bin 788 adet

Citroen: 10 bin 713 adet

Hyundai: 7 bin 502 adet