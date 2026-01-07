2025 yılı otomobil satış rakamları açıklandı: İşte en çok satan markalar
Türkiye otomotiv pazarı, 2025 yılını çift haneli büyüme ile kapatarak tarihi bir satış adedine ulaştı. Benzinli araçların liderliği sürerken, dizel motorların pazar payındaki sert düşüş ve elektrikli araçların yükselişi dikkat çekti. İşte segmentlerden markalara, yılın en çok tercih edilenleri...
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2025 yılı Ocak-Aralık dönemine ait piyasa verilerini paylaştı.
Rapora göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,49 oranında büyüyerek 1 milyon 368 bin 400 adede ulaştı.
Pazarın kırılımına bakıldığında, otomobil satışları 2025 yılı genelinde yüzde 10,62 artışla 1 milyon 84 bin 496 adet olarak kayıtlara geçti. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 9,97’lik bir büyüme kaydederek 283 bin 904 adet seviyesinde gerçekleşti.
ARALIK AYINDA SATIŞLAR ORTALAMANIN ÇOK ÜZERİNDE
Yılın son ayı olan Aralık 2025’te piyasa hareketliliği zirve yaptı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2024’ün aynı ayına göre yüzde 12,55 artış göstererek 191 bin 620 adet oldu.
Bu dönemde otomobil satışları yüzde 8,54 artışla 146 bin 319, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 27,83 artışla 45 bin 301 adet olarak gerçekleşti.
Aralık ayı verileri, son 10 yılın ortalamalarıyla kıyaslandığında büyümenin boyutu daha net ortaya çıktı. Toplam pazar, 10 yıllık Aralık ayı ortalamasına göre yüzde 57,9 oranında artış gösterdi.
SUV MODELLERİ PİYASAYI DOMİNE ETTİ
Tüketici tercihlerinde gövde tipi bazında SUV modellerinin hakimiyeti 2025 yılında da devam etti. En çok tercih edilen gövde tipi yüzde 61,9 pay ve 671 bin 819 adet satışla SUV otomobiller oldu. SUV’u yüzde 22,8 pay ile Sedan ve yüzde 14,4 pay ile Hatchback (H/B) modeller takip etti.
Segment bazında incelendiğinde, pazarın yüzde 82,7’sini vergi oranları daha düşük olan A, B ve C segmenti araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 599 bin 790 adetle yüzde 55,3 pay alarak liderliğini korurken, B segmenti araçlar 292 bin 700 adetle yüzde 27 paya sahip oldu.
MANUEL VİTES TARİHE KARIŞIYOR
Motor tiplerine göre dağılımda benzinli otomobiller 509 bin 217 adetle yüzde 47 pay alarak birinci sırada yer aldı. Hibrit otomobiller yüzde 27,2 payla ikinci sırada bulunurken, elektrikli otomobillerin payı yüzde 17,7’ye yükseldi. Dizel otomobillerin payı yüzde 7,4’e gerilerken, otogazlı araçlar yüzde 0,7 ile sınırlı kaldı.
Şanzıman tercihlerinde ise makas iyice açıldı. Otomatik şanzımanlı otomobiller 1 milyon 30 bin 458 adetle pazarın yüzde 95’ini oluştururken, manuel vitesli araçların payı sadece yüzde 5’te kaldı.
Elektrikli otomobil pazarı 2025 yılında 191 bin 960 adetlik satış hacmine ulaştı. Motor gücü 160 kW altındaki araç satışları yüzde 75,2 artarken, 160 kW üstü araçlarda artış oranı yüzde 113,5’i buldu.
Yerli marka Togg, 2025 yılının tamamında 39 bin 20 adetlik satış rakamına ulaştı. Togg’un Aralık ayı satışı ise 7 bin 305 olarak gerçekleşti. Çinli üretici BYD ise yılı 45 bin 537 adetlik satışla kapatırken, Aralık ayında 4 bin 767 adet araç sattı.
ARALIK AYININ LİDERİ RENAULT
2025 yılı Aralık ayında en çok satış yapan markalar listesinde zirve Renault’nun oldu. Markaların Aralık ayı satış rakamları şu şekilde sıralandı:
Renault: 24 bin 18 adet
Ford: 18 bin 526 adet
Volkswagen: 16 bin 640 adet
Fiat: 15 bin 960 adet
Toyota: 11 bin 904 adet
Peugeot: 11 bin 539 adet
Opel: 10 bin 788 adet
Citroen: 10 bin 713 adet
Hyundai: 7 bin 502 adet