2025’in en çok satan 10 lüks otomobili açıklandı: Zirvede sürpriz model var

Berlin’de düzenlenen son otomobil fuarı, dev markaların yeni modellerini görücüye çıkardığı bir sahneye dönüştü. BMW ve Mercedes-Benz gibi köklü Alman devlerinin yanında Çinli üreticiler de güçlü modelleriyle vitrine çıktı. Fransız Renault ise Türkiye pazarında da etkili olacak yeni Clio modeliyle fuara damga vurdu.