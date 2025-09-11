2025’in en çok satan 10 lüks otomobili açıklandı: Zirvede sürpriz model var

Otomobil pazarındaki rekabet 2025’te hız kesmeden devam ediyor. Yılın yarısı geride kalırken, en çok satan 10 lüks otomobil modeli belli oldu. Listede klasik Alman markalarının yanı sıra sürpriz isimlerin de yer alması dikkat çekti.

Berlin’de düzenlenen son otomobil fuarı, dev markaların yeni modellerini görücüye çıkardığı bir sahneye dönüştü. BMW ve Mercedes-Benz gibi köklü Alman devlerinin yanında Çinli üreticiler de güçlü modelleriyle vitrine çıktı. Fransız Renault ise Türkiye pazarında da etkili olacak yeni Clio modeliyle fuara damga vurdu.

Pazarın en çok merak edilen konusu ise, yılın ilk yarısında hangi lüks modellerin satışlarda öne geçtiği oldu. Motor1.com tarafından açıklanan liste, 2025’in lüks segmentteki satış şampiyonlarını gözler önüne serdi.

Motor1.com’un paylaştığı verilere göre, 2025’in şimdiye kadar en çok satan 10 lüks modeli şöyle:

10. Audi Q5: 22.914 Adet

9. Cadillac Escalade: 24.375 Adet

8. Lexus TX: 25.147 Adet

7. Buick Envision: 28.737 Adet

6. BMW X3: 29.029 Adet

5. Mercedes-Benz GLC: 29.355 Adet

4. Mercedes-Benz GLE: 29.434 Adet

3. BMW X5: 33.588 Adet

2. Lexus NX: 38.253 Adet

1. Lexus RX: 52.888 Adet

