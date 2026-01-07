2026 araç muayene ücretleri ne kadar oldu? Otomobil, motosiklet ve ağır vasıta fiyatları

Türkiye genelinde zorunlu olarak uygulanan araç muayene ücretleri, 2026 yılı itibarıyla yeniden düzenlendi. Yüzde 25,49 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı, araç sahiplerinin ödeyeceği muayene bedellerine de yansıdı.

Yeni yılın başlamasıyla birlikte araç sahipleri, TÜVTÜRK istasyonlarında uygulanacak güncel muayene ücretlerini araştırmaya başladı. Ücretler, araç türüne göre farklılık gösteriyor.

Otomobiller için ilk üç yılın ardından her iki yılda bir muayene zorunluluğu bulunurken, diğer motorlu araçlarda ilk yılın tamamlanmasından sonra muayene her yıl yapılmak zorunda.

2026 OTOMOBİL MUAYENE ÜCRETİ

2026 yılında otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı ile römork ve yarı römork sahipleri araç muayenesi için 3.288 TL ödeyecek.

Zorunlu egzoz emisyon ölçümü için ayrıca 460 TL ücret alınıyor.

AĞIR VASITA MUAYENE ÜCRETİ

Otobüs, kamyon, çekici ve tanker grubunda yer alan ağır vasıtalar için 2026 yılı araç muayene ücreti 4.446 TL olarak belirlendi.

MOTOSİKLET VE TRAKTÖR MUAYENE ÜCRETİ

Motosiklet, motorlu bisiklet ve traktörler için 2026 yılında uygulanacak araç muayene ücreti ise 1.674 TL oldu.

Araç sahiplerinin muayene tarihlerini geciktirmemeleri, gecikme halinde uygulanacak ek ücretler nedeniyle önem taşıyor.