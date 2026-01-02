2026 MTV zammı sonrası gözler bu listede: İşte vergi avantajlı ve en ucuz 10 otomobil
Yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) gelen yüzde 18,95'lik zam, araç sahiplerinin tercihlerini değiştirdi. Hem yaşı genç hem de vergisi düşük araç arayanlar için piyasadaki en mantıklı seçenekler ve fiyatları belli oldu.
2026 yılı itibarıyla birçok alanda başlayan fiyat güncellemeleri otomotiv sektörüne de yansıdı. Yeni yılda uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranının yüzde 18,95 artırılması, tüketici davranışlarında doğrudan değişikliğe yol açtı.
Sektör temsilcileri, vatandaşların artık hem model yılı yüksek hem de vergisi düşük araçlara odaklandığını belirtiyor.
Özellikle ikinci vergi diliminde yer alan 2021-2023 model araçlar ve 1.300 cm3 altındaki motor hacmine sahip otomobiller piyasada öne çıkıyor.
Türkiye’de trafikteki araçların büyük çoğunluğunu oluşturan iki motor hacmi grubunda yeni rakamlar netleşti. Milyonlarca otomobil sahibini ilgilendiren yeni tarifede, 1301-1600 cm3 arası motor hacminde en yüksek vergi 12 bin TL seviyesini gördü.
Motor hacmine göre belirlenen yeni MTV tutarları şu şekilde oluştu:
1300 cm3 ve altı araçlarda: 1-3 yaş bandında 6.902 TL, 4-6 yaş bandında 4.807 TL ve 7-11 yaş bandında 2.693 TL.
1301-1600 cm3 arası araçlarda: 1-3 yaş bandında 12.028 TL, 4-6 yaş bandında 9.012 TL ve 7-11 yaş bandında 5.220 TL.
GALERİCİLERDEN "İKİNCİ DİLİM" VURGUSU
Galericiler, otomobil arayışına giren tüketicilerin öncelikli kriterlerini değerlendirdi. Vatandaşların yaşı genç ve vergisi düşük araçlara yöneldiğini belirten sektör temsilcileri şu açıklamayı yaptı:
“Bu anlamda ikinci el piyasada ilk vergi diliminden daha çok ikinci vergi dilimindeki araçlar daha fazla öne çıkabiliyor. 4-6 yaş bandındaki bu araçlar, sıfır km modellerine göre fiyat avantajı da sunuyor.”
Tüketicilerin yaş bandı kadar motor hacmine de dikkat ettiğini vurgulayan galericiler, “Türkiye’de bu anlamda 1.300 cm3 ve altında araç alternatifi oldukça arttı. Otomobil severler de bu kategorideki araçları vergi avantajı sunması sebebiyle daha çok tercih ediyor” ifadelerini kullandı.
İŞTE KRİTERLERE UYAN 10 MODEL
İlandaki araçlar dikkate alınarak yapılan analizde; ikinci vergi diliminde yer alan ve 1.300 cm3 motor hacmine sahip araçlar mercek altına alındı. Türkiye Gazetesi'ne göre, ağır hasar kaydı olmayan, 50 bin kilometrenin altında ve otomatik vitesli seçenekler arasında öne çıkan en ucuz 10 model ve fiyatları şöyle sıralandı:
Kia Picanto 1.0 MPI (2022 Model): 910.000 TL
Dacia Sandero-1.0 Essential (2023 Model): 985.000 TL
Renault Clio 1.0 TCE Joy (2021 Model): 1.025.000 TL
Hyundai i10-1.2 MPI (2022 Model): 1.040.000 TL
Citroen C3-1.2 PureTech (2021 Model): 1.050.000 TL
Opel Corsa 1.2 T Edition (2022 Model): 1.110.000 TL
Peugeot 1.2 PureTech (2021 Model): 1.140.000 TL
Nissan Micra 1.0 Tekna (2021 Model): 1.150.000 TL
Hyundai i20-1.0 T-GDI (2021 Model): 1.220.000 TL
Volkswagen Polo 1.0 TSI (2021 Model): 1.250.000 TL