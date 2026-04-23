2026 ÖTV muafiyetli sıfır araç şartları ve güncel otomobil listesi belli oldu! İşte güncel liste
Hazine ve Maliye Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla ÖTV muafiyetli sıfır araç alım üst limiti 2 milyon 873 bin liraya çıkarıldı. Nisan 2026 itibarıyla uygulanmaya başlanan yeni kurallar ve yerlilik şartı sonrası, fiyatı 809 bin liraya kadar düşen otomobiller bayilerdeki yerini aldı.
TBMM'de kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği, sıfır otomobil piyasasında ÖTV muafiyetinin sınırlarını yeniden belirledi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilen düzenlemeyle, 2025 yılında 2 milyon 290 bin 200 TL olan vergi istisnası üst limiti, 584 bin liralık artışla 2 milyon 873 bin liraya yükseltildi.
Vergiler dahil satış fiyatı bu sınırın altında kalan otomobiller muafiyet kapsamına alınırken, söz konusu araçlar Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden (MTV) de muaf tutuluyor. Uygulanan vergi avantajı, içten yanmalı motorlu araçların satış fiyatını yarı yarıya düşürürken elektrikli araçlardaki indirim oranı daha düşük seviyelerde kalıyor.
ÖTV muafiyeti düzenlemesi, engelli vatandaşlar ve otomotiv sektörü temsilcileri için yeni koşulları beraberinde getirdi. Yeni dönemde muafiyet kapsamında satın alınacak aracın yerli üretim katkısının en az yüzde 40 olması zorunluluğu getirildi. Uygulamaya alınan "Yüzde 40 yerlilik şartı" ile birlikte, sıfır otomobil satışlarında ithal araçların yerini doğrudan yerli üretim otomobiller almaya başladı.
KİMLER BU HAKTAN YARARLANACAK?
Mevcut yasalara göre ÖTV muafiyetinden faydalanabilmek için kişilerin yüzde 90 ve üzeri engellilik oranına sahip olması şartı aranıyor. Hak sahiplerinin devlet hastanelerinden alacağı sağlık kurulu raporlarında, "hareket ettirici aksamda özel tertibatlı araç kullanması gerekir" ibaresinin yer alması yasal bir zorunluluk teşkil ediyor.
Yapılan son değişiklik ise ortopedik engeli sebebiyle sürücü belgesi alamayan ve engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan bireyleri kapsıyor. Bu kişiler de belirtilen yasal koşulları sağlamaları durumunda ÖTV'siz araç alım hakkından yararlanabiliyor.
Satın alınacak aracın, kişinin engel durumuna uygun olarak özel tertibatla donatılması ve doğrudan engelli kişinin kullanımına elverişli hale getirilmesi gerekiyor.
Yeni mevzuat, ÖTV istisnasıyla alınan araçların satışına yönelik süre sınırını da değiştirdi. Yeni düzenlemeye göre alınan araçlar, satın alım tarihinden itibaren 10 yıl boyunca elden çıkarılamayacak.
Otomobilin bu süreden önce satılması durumunda, Maliye tarafından hesaplanan ÖTV tutarının tamamının ödenmesi zorunlu olacak. Ancak yasa geriye dönük işletilmediği için, 27 Aralık 2024 tarihinden önce alınan araçlar eski düzenleme kapsamında değerlendirilecek ve bu araçların satışı 5 yıllık sürenin dolmasının ardından yapılabilecek.
EMEKLİLERE ÖTV'SİZ ARAÇ MÜJDESİ GELDİ Mİ?
Düzenlemenin ardından emeklilerin de vergi avantajından yararlanıp yararlanamayacağı sorusu gündeme geldi. TBMM'ye bazı milletvekilleri tarafından emeklilere ÖTV'siz araç alım hakkı tanınmasına yönelik kanun teklifleri sunulmuş olsa da, halihazırda sadece emekli olmaya dayalı bir muafiyet yasası bulunmuyor. Emekli vatandaşlar, yalnızca mevcut yasalardaki engellilik şartlarını taşımaları halinde bu istisnadan faydalanma hakkına sahip oluyor.
İŞTE LİSTEDEKİ EN UCUZ VE EN PAHALI MODELLER!
Limitlerin güncellenmesi ve yerlilik şartının devreye girmesiyle birlikte, Nisan 2026 itibarıyla ÖTV'siz alınabilecek otomobiller 10 modelle sınırlandı. Fiyat aralığı 800 bin TL ile 2.8 milyon TL arasında değişen güncel listede, tüketicilerin karşısına çıkan en uygun fiyatlı seçenek 809 bin TL'ye inen Fiat Egea oldu. Muafiyet kapsamındaki en yüksek fiyatlı araç konumunda ise ortalama 1.7 milyon TL'lik fiyat etiketiyle Toyota CHR bulunuyor.
İşte Sabah'a göre, ÖTV'siz alınabilecek 10 otomobil...
FIAT EGEA SEDAN
Normal fiyat: 1.429.000 TL
ÖTV muaf: ≈ 809.000 TL
HYUNDAI i20
Normal fiyat: 1.425.000 TL
ÖTV muaf: ≈ 838.000 TL
HYUNDAI BAYON
Normal fiyat (2026 tahmini): 1.750.000 – 2.050.000 TL
ÖTV muaf: ≈ 1.000.000 TL
RENAULT CLIO
Normal fiyat: 1.795.000 TL
ÖTV muaf: ≈ 1.000.000 TL
RENAULT MEGANE
Normal fiyat (tahmini 2026): 1.750.000 – 2.150.000 TL
ÖTV muaf: ≈ 1.050.000 – 1.250.000 TL
TOYOTA COROLLA SEDAN
Normal fiyat: 1.894.000 TL
ÖTV muaf: ≈ 1.000.000 TL
TOYOTA C-HR (Hibrit SUV)
Normal fiyat (tahmini 2026): 2.200.000 – 2.800.000 TL
ÖTV muaf: ≈ 1.300.000 – 1.700.000 TL
TOGG T10X
Normal fiyat: 1.869.000 TL
ÖTV muaf: ≈ 1.400.000 TL
TOGG T10F
Normal fiyat (tahmini 2026): 1.900.000 – 2.200.000 TL
ÖTV muaf: ≈ 1.350.000 – 1.500.000 TL
RENAULT DUSTER
Normal fiyat (tahmini 2026): 1.800.000 – 2.400.000 TL
ÖTV muaf: ≈ 1.100.000 – 1.400.000 TL