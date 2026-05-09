2026’nın en çok satan SUV’ları belli oldu! 10 bin satış barajını sadece o marka geçti

Türkiye otomobil pazarında SUV segmentine yönelik ilgi 2026 yılının ilk dört ayında artarak devam etti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Ocak-Nisan döneminde satışlarda 10 bin barajını yalnızca tek bir marka aşmayı başardı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verileri, 2026 yılının ilk dört ayını kapsayan süreçte SUV segmentindeki hareketliliği ortaya koydu.

Ocak ve nisan ayları arasında Türkiye’de en çok tercih edilen 10 SUV modeli listelenirken, satış rakamları markalar arasındaki güç dengesinin yeniden şekillendiğini gösteriyor. SUV ekosisteminde rekabet her geçen gün kızışırken, toplam satış performansları sektörün yeni liderlerini de görünür kılıyor.

2026 yılının başlangıcından bu yana SUV modellerine olan talep yüksek seyrini koruyor. Markaların pazar payı kapmak adına yürüttüğü stratejiler, satış rakamlarına doğrudan yansırken; hazırlanan son listeler tüketici tercihlerindeki değişimleri de net bir şekilde doğruluyor. Sektör temsilcileri, pazardaki bu yoğun ilginin önümüzdeki dönemde de devam etmesini bekliyor.

İşte 2026 ocak-nisan dönemi en çok satan 10 suv modeli:

1. Toyota C-HR: 11.516 - 2.260.000

2. VW Taigo: 9.628 - 2.545.000

3. Renault Duster: 8.021 - 1.825.000

4. Peugeot 2008: 7.659 - 2.329.000

5. Togg T10X: 7.238 - 1.869.048

6. Kia Sportage: 6.516 - 2.099.000

7. VW Tiguan: 6.352 - 3.269.000

8. Peugeot 3008: 6.344 - 2.649.000

9. Fiat Egea Cross: 5.927 - 1.779.900

10. KGM Torres: 5.436 - 2.487.269

