800 bin TL altında otomobil hayal oluyor! İşte uygun fiyatlı araçlar

Ekonomideki dalgalanmalar ve yaşam maliyetinin artışı, vatandaşların sıfır otomobil sahibi olma hayalini zorlaştırıyor. Güncel piyasa koşullarında, 800 bin TL’nin altında kalan bazı sıfır araç modelleri hâlâ mevcut. İşte marka marka bu uygun fiyatlı modeller…

Doğukan Bahri Şahin Doğukan Bahri Şahin
800 bin TL altında otomobil hayal oluyor! İşte uygun fiyatlı araçlar
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Son dönemde, sıfır otomobil almak isteyenler internet aramalarında uygun fiyatlı araç modellerini sıkça araştırıyor.

Yüksek faiz oranları otomobil fiyatlarını yukarı çekmiş olsa da, uygun fiyatlı modellerin bulunduğu listeler, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor ve fiyatlar yakından takip ediliyor.

İşte o otomobiller….

TOYOTA AURİS 2012

RENAULT CLİO 2020

RENAULT FULENCE 2012

FIAT EGEA 2015

FORD FOCUS 2016

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