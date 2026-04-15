Akaryakıt fiyatlarındaki artış elektrikli araçlara talebi yükseltti: İşte en ucuz modeller ve fiyatları...
Jeopolitik gerilimlerin etkisiyle tırmanan akaryakıt fiyatları, otomotiv pazarında dengeleri değiştirdi ve tüketicileri elektrikli araçlara yöneltti. İşte en ucuz modeller ve fiyatları...
Küresel çapta yaşanan jeopolitik gerilimler akaryakıt maliyetlerini artırırken, bu durum otomotiv sektöründeki tüketici tercihlerini doğrudan değiştiriyor. Yakıt masraflarından kaçınmak isteyen araç sahipleri alternatif çözümler arıyor ve elektrikli modellere yöneliyor.
Elektrikli araçlar, doğa dostu çevreci yapıları ve uzun vadede sundukları daha ekonomik kullanım avantajları nedeniyle pazarın parlayan yıldızı konumuna geliyor. İçten yanmalı motorların yüksek işletme maliyetlerinden uzaklaşmak isteyen tüketicilerin talebine paralel olarak otomobil markaları, Türkiye pazarında her geçen gün daha fazla elektrikli model seçeneğini kullanıcıların karşısına çıkarıyor.
Otomotiv piyasasındaki bu dinamik gelişmelerin ardından, elektrikli araç almak isteyenlerin yakından takip ettiği yeni dönemin satış rakamları da belli oldu.
İşte Sabah'a göre en ucuz modeller ve fiyatları...
CİTROEN E-C3
Motor gücü: 83 kW
Menzil: 320 km
Fiyat: 1.468.000 TL
HYUNDAİ INSTER
Motor gücü: 85 kW
Menzil: 355 km
Fiyat: 1.510.000 TL
FİAT GRANDE PANDA
Motor gücü: 83 kW
Menzil: 320 km
Fiyat: 1.584.900 TL
CİTROEN E-C3 AİRCROSS
Motor gücü: 83 kW
Menzil: 300 km
Fiyat: 1.717.000 TL
TOGG T10X (V1 RWD)
Motor gücü: 160 kW
Menzil: 314 km
Fiyat:1.869.048 TL
TOGG T10F (V1 RWD)
Motor gücü: 160 kW
Menzil: 350 km
Fiyat: 1.884.980 TL
FİAT 500E
Motor gücü: 87 kW
Menzil: 320 km
Fiyat: 1.939.900 TL
FİAT 600 BEV
Motor gücü:115 kW
Menzil: 400 km
Fiyat: 1.969.900 TL
CİTROEN E-C4 X
Motor gücü:115 kW
Menzil: 360 km
Fiyat: 2.167.000 TL
CİTROEN E-C4
Motor gücü:115 kW
Menzil: 350 km
Fiyat: 2.202.000 TL