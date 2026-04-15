Akaryakıt fiyatlarındaki artış elektrikli araçlara talebi yükseltti: İşte en ucuz modeller ve fiyatları...

Jeopolitik gerilimlerin etkisiyle tırmanan akaryakıt fiyatları, otomotiv pazarında dengeleri değiştirdi ve tüketicileri elektrikli araçlara yöneltti. İşte en ucuz modeller ve fiyatları...

Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Küresel çapta yaşanan jeopolitik gerilimler akaryakıt maliyetlerini artırırken, bu durum otomotiv sektöründeki tüketici tercihlerini doğrudan değiştiriyor. Yakıt masraflarından kaçınmak isteyen araç sahipleri alternatif çözümler arıyor ve elektrikli modellere yöneliyor.

1 13
Elektrikli araçlar, doğa dostu çevreci yapıları ve uzun vadede sundukları daha ekonomik kullanım avantajları nedeniyle pazarın parlayan yıldızı konumuna geliyor. İçten yanmalı motorların yüksek işletme maliyetlerinden uzaklaşmak isteyen tüketicilerin talebine paralel olarak otomobil markaları, Türkiye pazarında her geçen gün daha fazla elektrikli model seçeneğini kullanıcıların karşısına çıkarıyor.

2 13
Otomotiv piyasasındaki bu dinamik gelişmelerin ardından, elektrikli araç almak isteyenlerin yakından takip ettiği yeni dönemin satış rakamları da belli oldu.

İşte Sabah'a göre en ucuz modeller ve fiyatları...

3 13
CİTROEN E-C3

Motor gücü: 83 kW

Menzil: 320 km

Fiyat: 1.468.000 TL

4 13
HYUNDAİ INSTER

Motor gücü: 85 kW

Menzil: 355 km

Fiyat: 1.510.000 TL

5 13
FİAT GRANDE PANDA

Motor gücü: 83 kW

Menzil: 320 km

Fiyat: 1.584.900 TL

6 13
CİTROEN E-C3 AİRCROSS

Motor gücü: 83 kW

Menzil: 300 km

Fiyat: 1.717.000 TL

7 13
TOGG T10X (V1 RWD)

Motor gücü: 160 kW

Menzil: 314 km

Fiyat:1.869.048 TL

8 13
TOGG T10F (V1 RWD)

Motor gücü: 160 kW

Menzil: 350 km

Fiyat: 1.884.980 TL

9 13
FİAT 500E

Motor gücü: 87 kW

Menzil: 320 km

Fiyat: 1.939.900 TL

10 13
FİAT 600 BEV

Motor gücü:115 kW

Menzil: 400 km

Fiyat: 1.969.900 TL

11 13
CİTROEN E-C4 X

Motor gücü:115 kW

Menzil: 360 km

Fiyat: 2.167.000 TL

12 13
CİTROEN E-C4

Motor gücü:115 kW

Menzil: 350 km

Fiyat: 2.202.000 TL

13 13
elektrikli araç akaryakıt