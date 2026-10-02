Araba alacaklar bu listeye bakmadan karar vermesin! İşte uzun ömürlü 15 benzinli otomobil

Benzinli motorlu araçlar arasından dayanıklılığıyla öne çıkan 15 model belirlendi. Sıralamada satış başarısı, kolay bulunabilirlik ve kullanıcı memnuniyeti ölçüt alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Araba alacaklar bu listeye bakmadan karar vermesin! İşte uzun ömürlü 15 benzinli otomobil - Resim: 1

Benzinli motordan vazgeçmek istemeyen araç sahipleri için hazırlanan listede, uzun ömürlü motorlarıyla bilinen 15 otomobil sıralandı.

1 18
Araba alacaklar bu listeye bakmadan karar vermesin! İşte uzun ömürlü 15 benzinli otomobil - Resim: 2

Listede yer alacak modeller belirlenirken piyasada popüler olması, satış hacminin yüksek olması ve kullanıcıların motor performansından memnuniyet bildirmesi ön plana çıkarıldı. Bu ölçütlerin yanı sıra belirli motor kodları da değerlendirmeye alındı.

2 18
Araba alacaklar bu listeye bakmadan karar vermesin! İşte uzun ömürlü 15 benzinli otomobil - Resim: 3

İşte Ekonomim'e göre, hem uzun ömürlü hem de dayanıklı motorlarıyla öne çıkan 15 model:

3 18
Araba alacaklar bu listeye bakmadan karar vermesin! İşte uzun ömürlü 15 benzinli otomobil - Resim: 4

1. Toyota 1.6 Valvematic

4 18
Araba alacaklar bu listeye bakmadan karar vermesin! İşte uzun ömürlü 15 benzinli otomobil - Resim: 5

2. Honda 1.6 i-VTEC

5 18
Araba alacaklar bu listeye bakmadan karar vermesin! İşte uzun ömürlü 15 benzinli otomobil - Resim: 6

3. Mazda 2.0 Skyactiv-G

6 18
Araba alacaklar bu listeye bakmadan karar vermesin! İşte uzun ömürlü 15 benzinli otomobil - Resim: 7

4. Hyundai 1.6 MPI

7 18
Araba alacaklar bu listeye bakmadan karar vermesin! İşte uzun ömürlü 15 benzinli otomobil - Resim: 8

5. Opel 1.6 Ecotec

8 18
Araba alacaklar bu listeye bakmadan karar vermesin! İşte uzun ömürlü 15 benzinli otomobil - Resim: 9

6. Volkswagen 1.6 MPI

9 18
Araba alacaklar bu listeye bakmadan karar vermesin! İşte uzun ömürlü 15 benzinli otomobil - Resim: 10

7. Peugeot 1.6 VTi

10 18
Araba alacaklar bu listeye bakmadan karar vermesin! İşte uzun ömürlü 15 benzinli otomobil - Resim: 11

8. Honda 1.5 VTEC Turbo

11 18
Araba alacaklar bu listeye bakmadan karar vermesin! İşte uzun ömürlü 15 benzinli otomobil - Resim: 12

9. Ford 1.6 Ti-VCT

12 18
Araba alacaklar bu listeye bakmadan karar vermesin! İşte uzun ömürlü 15 benzinli otomobil - Resim: 13

10. Volvo 2.0 doğal emişli

13 18
Araba alacaklar bu listeye bakmadan karar vermesin! İşte uzun ömürlü 15 benzinli otomobil - Resim: 14

11. Mercedes 1.6 CGI

14 18
Araba alacaklar bu listeye bakmadan karar vermesin! İşte uzun ömürlü 15 benzinli otomobil - Resim: 15

12. BMW 1.6i (N13)

15 18
Araba alacaklar bu listeye bakmadan karar vermesin! İşte uzun ömürlü 15 benzinli otomobil - Resim: 16

13. Citroën 1.6 VTi

16 18
Araba alacaklar bu listeye bakmadan karar vermesin! İşte uzun ömürlü 15 benzinli otomobil - Resim: 17

14. Mazda 1.5 Skyactiv-G

17 18
Araba alacaklar bu listeye bakmadan karar vermesin! İşte uzun ömürlü 15 benzinli otomobil - Resim: 18

15. Kia 1.6 MPI

18 18
otomobil