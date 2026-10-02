Araba alacaklar bu listeye bakmadan karar vermesin! İşte uzun ömürlü 15 benzinli otomobil
Benzinli motorlu araçlar arasından dayanıklılığıyla öne çıkan 15 model belirlendi. Sıralamada satış başarısı, kolay bulunabilirlik ve kullanıcı memnuniyeti ölçüt alındı.
Benzinli motordan vazgeçmek istemeyen araç sahipleri için hazırlanan listede, uzun ömürlü motorlarıyla bilinen 15 otomobil sıralandı.
Listede yer alacak modeller belirlenirken piyasada popüler olması, satış hacminin yüksek olması ve kullanıcıların motor performansından memnuniyet bildirmesi ön plana çıkarıldı. Bu ölçütlerin yanı sıra belirli motor kodları da değerlendirmeye alındı.
İşte Ekonomim'e göre, hem uzun ömürlü hem de dayanıklı motorlarıyla öne çıkan 15 model:
1. Toyota 1.6 Valvematic
2. Honda 1.6 i-VTEC
3. Mazda 2.0 Skyactiv-G
4. Hyundai 1.6 MPI
5. Opel 1.6 Ecotec
6. Volkswagen 1.6 MPI
7. Peugeot 1.6 VTi
8. Honda 1.5 VTEC Turbo
9. Ford 1.6 Ti-VCT
10. Volvo 2.0 doğal emişli
11. Mercedes 1.6 CGI
12. BMW 1.6i (N13)
13. Citroën 1.6 VTi
14. Mazda 1.5 Skyactiv-G
15. Kia 1.6 MPI