Araba alacaklar bu listeye bakmadan karar vermeyin: İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobilleri!
Türkiye otomobil pazarı 2026'nın ilk dört ayında yüzde 3,13 oranında daralarak 369 bin 696 adede geriledi. Pazar genelinde bir duraksama yaşanırken, elektrikli ve hibrit araçların payındaki hızlı artış ile SUV modellerin hakimiyeti sektörün yeni rotasını belirledi.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2026 yılının Ocak-Nisan dönemini düşüşle kapattı.
Sabah'ın haberine göre, geçen yılın aynı dönemine oranla yaşanan yüzde 3,13'lük daralma sonucunda toplam satış rakamı 369 bin 696 adet olarak kayıtlara geçti. Bu süreçte otomobil satışları yüzde 5,93 azalarak 290 bin 870 adede inerken, hafif ticari araç grubu ise yüzde 8,83’lük bir artış grafiği çizerek 78 bin 826 adetlik satış hacmine ulaştı.
Nisan ayı özelinde ise toplam pazar yüzde 1 oranında küçülme gösterdi ancak hafif ticari araç satışlarındaki yüzde 20'yi aşan yükseliş dikkat çekti.
PAZARDA DARALMA SİNYALLERİ
Sektördeki satışların yavaşlaması, temel olarak jeopolitik belirsizlikler ve mevcut ekonomik koşullara dayanıyor. Şirketlerin düzenlediği çeşitli kampanyalara rağmen tüketicilerin alım kararlarını bir süreliğine ertelediği gözlemleniyor.
Piyasa temsilcileri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde talebin yeniden canlanabileceğini ve pazarda kısmi bir hareketlenme yaşanabileceğini öngörüyor. Ancak genel tabloda fiyatların yüksek seyretmesi, tüketici davranışlarının temkinli kalmasına neden oluyor.
Genel pazardaki daralmaya karşın elektrikli araç segmenti büyümesini sürdürüyor. Yılın ilk dört ayında elektrikli araç satışları 54 bin 892 adede ulaşarak pazar payını yüzde 18,9 seviyesine çıkardı.
Yerli üretim Togg, nisan ayında gerçekleştirdiği 3 bin 821 adetlik satışla markalar arasındaki güçlü konumunu korudu. Özellikle 160 kW altındaki elektrikli modeller, vergi avantajlarının da etkisiyle tüketiciden yoğun ilgi gördü.
EN ÇOK HANGİ MODELLER SEÇİLDİ?
Segment bazlı veriler incelendiğinde, pazarın büyük bir bölümünü düşük vergi diliminde yer alan A, B ve C segmenti araçların domine ettiği görülüyor. Özellikle C segmenti, 157 bin 162 adetlik satışla pazardan yüzde 54 pay aldı.
Gövde tipi tercihlerinde ise SUV modeller rakiplerine fark attı. Toplam 186 bin 299 adet satan SUV araçlar, yüzde 64’lük tercih edilme oranıyla Türkiye’nin en popüler kategorisi olmayı başardı.
HİBRİT VE ELEKTRİKLİ YÜKSELİŞTE
Motor tiplerine göre yapılan dağılımda benzinli araçlar yüzde 42,2 ile halen liderliğini koruyor. Ancak alternatif motor seçeneklerinin yükselişi rakamlara yansımış durumda.
Hibrit araçlar yüzde 32,5 pay ile ikinci sıraya yerleşirken, onları yüzde 18,9 ile elektrikli motorlar takip ediyor. Dizel ve diğer yakıt türlerinin payı ise bu yükseliş karşısında gerilemeye devam ediyor.
LİSTENİN ZİRVESİNDE KİMLER VAR?
Nisan ayında marka bazlı satış sıralaması Renault, Volkswagen, Fiat, Ford ve Peugeot şeklinde gerçekleşti. Togg, nisan ayı satış performansıyla listenin ilk 10 basamağı içerisinde kendisine yer bulurken; Tesla, Chery ve BYD gibi küresel oyuncular da Türkiye pazarındaki rekabete dahil olmayı sürdürdü.
İŞTE PİYASANIN EN UCUZ SIFIR KİLOMETRE ARAÇLARI
Sıfır otomobil almayı düşünenler için fiyat listeleri güncellendi. En uygun fiyatlı modeller arasında Dacia Sandero 1 milyon 295 bin TL, KIA Picanto 1 milyon 335 bin TL ve Opel Corsa 1 milyon 395 bin TL'lik etiketleriyle öne çıkan ilk üç model oldu.
Elektrikli ve hibrit dünyasına giriş yapmak isteyen tüketiciler için ise Citroen e-C3, Fiat Grande Panda ve yerli otomobil Togg T10X en çok değerlendirilen seçenekler arasında yer alıyor.