Araç sahipleri dikkat! O tarihe kadar ödemeyenin borcu katlanacak
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksit ödemeleri için tanınan süre 31 Temmuz'da doluyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, borcunu zamanında kapatmayanlar için gecikme faizi, fenni muayene yasağı ve yasal yaptırımların devreye gireceğini duyurdu.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından tahsil edilen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde milyonlarca araç sahibi için ikinci taksit ödeme dönemi başladı.
Belirlenen vergi takvimine göre, vatandaşların yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için tanınan süre 31 Temmuz tarihinde sona erecek.
Süre zarfında ödeme yapmayan araç sahipleri için yasal yaptırımlar vakit kaybetmeden devreye alınacak. GİB'in açıklamasına göre, 31 Temmuz'u geçiren mükelleflerin ödenmeyen borçlarına düzenli olarak aylık gecikme faizi uygulanacak.
Yaptırımlar sadece maddi külfetle de sınırlı kalmayacak. MTV borcu bulunan taşıtların fenni muayene işlemleri yasal mevzuat gereği engellenecek. Borcunu sıfırlamayan araçlar, trafiğe çıkış için zorunlu olan periyodik muayeneden geçemeyecek.
Vergi yükümlülüğünü yerine getirmek isteyen vatandaşlar, işlemlerini farklı kanallar üzerinden tamamlayabilecek. Ödemeler; GİB Dijital Vergi Dairesi platformu, mobil uygulamalar, anlaşmalı bankalar ve PTT şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.
Mevcut yasal düzenlemeler kapsamında bazı gruplar ise bu vergiden tamamen muaf tutulmaya devam ediyor. Engellilik oranı yüzde 90 ve üzerinde olan vatandaşların üzerlerine kayıtlı araçlar ile kamu kurumlarına ait taşıtlar için herhangi bir MTV ödeme zorunluluğu bulunmuyor.
Öte yandan, vergi takviminde yer alan 2025 yılına ait Yıllık Gelir Vergisi'nin ikinci taksit ödemeleri de yine aynı dönem içerisinde tahsil edilecek.