Araç sahipleri dikkat! O tarihe kadar ödemeyenin borcu katlanacak

Mevcut yasal düzenlemeler kapsamında bazı gruplar ise bu vergiden tamamen muaf tutulmaya devam ediyor. Engellilik oranı yüzde 90 ve üzerinde olan vatandaşların üzerlerine kayıtlı araçlar ile kamu kurumlarına ait taşıtlar için herhangi bir MTV ödeme zorunluluğu bulunmuyor.