Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortası primleri yeniden belirlendi
Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı yaklaşık 32 milyon araç sahibini doğrudan ilgilendiren zorunlu trafik sigortası primleri yeniden belirlendi. Resmi olarak yayımlanan yeni tarife ile otomobil, taksi, otobüs, traktör ve motosiklet sahipleri için uygulanacak yıllık azami prim tutarları açıklandı.
Sigorta Bilgi Merkezi’nin yayımladığı verilere göre, İstanbul’da otomobil sahibi olmak isteyen bir sürücü aracını 4. basamaktan sigorta yaptırdığında 14 bin 462 TL ödemeden trafiğe çıkamayacak.
Trafik sigortası yaptırmadan yola çıkan sürücüler, polis tarafından yakalanmaları halinde ceza ödeyecek ve araçları bağlanacak.
PRİMLER NE KADAR OLDU?
Trafik sigortası primlerine ortalama olarak %1,2 oranında zam yapıldı. Şehirlere ve risk basamaklarına göre prim tutarları şu şekilde belirlendi:
İstanbul:
Sıfırıncı basamaktaki riskli sürücünün primi 43 bin 835 TL, sekizinci basamaktaki risksiz sürücünün primi 7 bin 306 TL.
Ankara:
En riskli sürücünün primi 42 bin 594 TL, risksiz sürücünün primi 7 bin 99 TL.
İzmir:
En riskli sürücünün primi 41 bin 353 TL, risksiz sürücünün primi 6 bin 892 TL.
Riskli sürücü ile risksiz sürücü arasındaki farkın %500 civarında olduğu dikkat çekti.
TİCARİ TAKSİLERİN PRİM TUTARLARI
İstanbul’da ticari taksilerin sıfırıncı basamaktaki prim tutarı 115 bin 493 TL olurken, sekizinci basamaktaki tutar 19 bin 249 TL olarak belirlendi.
Ankara:
En yüksek 111 bin 225 TL, en düşük 18 bin 704 TL.
İzmir:
En yüksek 108 bin 956 TL, en düşük 18 bin 159 TL.
OTOBÜSLERDE ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI
İstanbul’da 31 ve üstü koltuğa sahip bir otobüsün sıfırıncı basamaktaki prim tutarı 276 bin 819 TL oldu.
Aynı kategoride sekizinci basamakta yer alan bir otobüsün sigorta primi ise 46 bin 136 TL olarak belirlendi.
2025 yılı için sigortasız araç kullanmanın cezası 993 TL olarak açıklandı. Ayrıca aracın sigortasız olduğunun polis tarafından tespit edilmesi halinde, para cezasına ek olarak araç trafikten men edilecek.