Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortası primleri yeniden belirlendi

OTOBÜSLERDE ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI

İstanbul’da 31 ve üstü koltuğa sahip bir otobüsün sıfırıncı basamaktaki prim tutarı 276 bin 819 TL oldu.

Aynı kategoride sekizinci basamakta yer alan bir otobüsün sigorta primi ise 46 bin 136 TL olarak belirlendi.