Bu 10 araba sizi servise sokmuyor! İşte Türkiye'nin en az arıza yapan otomobilleri

Araç satın alırken fiyatı kadar bakım giderleri ve arıza periyodu da büyük önem taşıyor. Türkiye'nin kullanım ve yol koşullarında güvenilirliğiyle öne çıkan, uzun motor ömrü ve düşük bakım maliyetiyle dikkat çeken 10 model belirlendi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Bu 10 araba sizi servise sokmuyor! İşte Türkiye'nin en az arıza yapan otomobilleri - Resim: 1

Yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenler için aracın dayanıklılığı ve servis giderleri en mühim unsurlar arasında yer alıyor. Bazı modeller sağlam motorları, düşük arıza oranları ve uzun kullanım ömürleriyle rakiplerinden sıyrılıyor.

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Bu 10 araba sizi servise sokmuyor! İşte Türkiye'nin en az arıza yapan otomobilleri - Resim: 2

İşte Ekonomim'in derlemesine göre Türkiye şartlarında daha az sorun çıkaran ve uzun yıllar kullanılabilen 10 otomobil:

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Bu 10 araba sizi servise sokmuyor! İşte Türkiye'nin en az arıza yapan otomobilleri - Resim: 3

1. TOYOTA COROLLA (1.6 Benzin)

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Bu 10 araba sizi servise sokmuyor! İşte Türkiye'nin en az arıza yapan otomobilleri - Resim: 4

2. HONDA CIVIC (1.6 Benzin)

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Bu 10 araba sizi servise sokmuyor! İşte Türkiye'nin en az arıza yapan otomobilleri - Resim: 5

3. TOYOTA YARIS (1.5 Hybrid)

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Bu 10 araba sizi servise sokmuyor! İşte Türkiye'nin en az arıza yapan otomobilleri - Resim: 6

4. HYUNDAI i20 (1.4 Benzin)

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Bu 10 araba sizi servise sokmuyor! İşte Türkiye'nin en az arıza yapan otomobilleri - Resim: 7

5. RENAULT CLIO (1.0 TCe)

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Bu 10 araba sizi servise sokmuyor! İşte Türkiye'nin en az arıza yapan otomobilleri - Resim: 8

6. FIAT EGEA (1.4 Benzin)

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Bu 10 araba sizi servise sokmuyor! İşte Türkiye'nin en az arıza yapan otomobilleri - Resim: 9

7. VOLKSWAGEN POLO (1.0 MPI)

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Bu 10 araba sizi servise sokmuyor! İşte Türkiye'nin en az arıza yapan otomobilleri - Resim: 10

8. SKODA FABIA (1.0 MPI)

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Bu 10 araba sizi servise sokmuyor! İşte Türkiye'nin en az arıza yapan otomobilleri - Resim: 11

9. DACIA SANDERO (1.0 SCe)

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Bu 10 araba sizi servise sokmuyor! İşte Türkiye'nin en az arıza yapan otomobilleri - Resim: 12

10. SUZUKI SWIFT (1.2 Benzin)

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