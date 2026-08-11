Bu 10 araba sizi servise sokmuyor! İşte Türkiye'nin en az arıza yapan otomobilleri
Araç satın alırken fiyatı kadar bakım giderleri ve arıza periyodu da büyük önem taşıyor. Türkiye'nin kullanım ve yol koşullarında güvenilirliğiyle öne çıkan, uzun motor ömrü ve düşük bakım maliyetiyle dikkat çeken 10 model belirlendi.
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Yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenler için aracın dayanıklılığı ve servis giderleri en mühim unsurlar arasında yer alıyor. Bazı modeller sağlam motorları, düşük arıza oranları ve uzun kullanım ömürleriyle rakiplerinden sıyrılıyor.
İşte Ekonomim'in derlemesine göre Türkiye şartlarında daha az sorun çıkaran ve uzun yıllar kullanılabilen 10 otomobil:
1. TOYOTA COROLLA (1.6 Benzin)
2. HONDA CIVIC (1.6 Benzin)
3. TOYOTA YARIS (1.5 Hybrid)
4. HYUNDAI i20 (1.4 Benzin)
5. RENAULT CLIO (1.0 TCe)
6. FIAT EGEA (1.4 Benzin)
7. VOLKSWAGEN POLO (1.0 MPI)
8. SKODA FABIA (1.0 MPI)
9. DACIA SANDERO (1.0 SCe)
10. SUZUKI SWIFT (1.2 Benzin)