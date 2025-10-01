BYD Türk otomobil pazarını sarstı: En pahalı model 5 milyon tl’yi geçti!
Çinli otomobil devi BYD, Türkiye’de araç fiyatlarına büyük bir zam yaptı. Ekonomik seçenekler sunduğu düşünülen marka, yaptığı son fiyat artışıyla tüketicilerin cebini ciddi şekilde etkiliyor. Artık en pahalı BYD modeli 5 milyon TL'yi geçti.
Dünyanın en hızlı otomobil üreticilerinden biri olan BYD, Türkiye’deki kullanıcılarını büyük bir zamla karşıladı. Şirket, tüm modellerinde fiyat artışına gitti.
Ekonomim'e göre, ekim ayı itibariyle geçerli olan bu artış, markanın daha önce bütçe dostu olarak bilinen araçlarını pahalı hale getirdi. Tesla’nın güçlü rakiplerinden biri olarak gösterilen BYD, dünya genelinde devrim niteliğinde elektrikli araçlarla adını duyurmuşken, artan vergiler ve üretim maliyetleri nedeniyle Türkiye’deki fiyatlar da yükseldi.
YENİ FİYATLAR TÜKETİCİYİ ŞAŞIRTIYOR
BYD, Türkiye’deki araçlarına yaptığı zamlarla fiyatları zirveye taşıdı. Şirketin en pahalı modeli olan Tang, 5 milyon 99 bin TL’ye yükseldi.
Seal, Dolphin gibi popüler modellerin de fiyatları artarken, fiyat artışlarının rakip markaların liste fiyatlarını da etkilemesi bekleniyor.
İşte BYD’nin yeni fiyat listesi:
Dolphin Comfort: 1 milyon 664 bin TL → 1 milyon 699 bin TL
Dolphin Design: 1 milyon 789 bin TL → 1 milyon 829 bin TL
Atto 3: 2 milyon 79 bin TL → 2 milyon 119 bin TL
Seal U EV: 2 milyon 486 bin TL → 2 milyon 486 bin 750 TL
Seal (tek motorlu): 2 milyon 319 bin TL → 2 milyon 389 bin TL
Seal AWD (çift motorlu): 3 milyon 719 bin TL → 3 milyon 829 bin TL
Han: 4 milyon 409 bin TL → 4 milyon 584 bin TL
Tang: 4 milyon 999 bin TL → 5 milyon 99 bin TL
Yeni fiyatlar, Ekim ayı itibariyle geçerli olacak