Emekli ve engellilere ÖTV'siz araç düzenlemesi: İşte şartlar, limitler ve araç listesi
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı tebliğle engelli vatandaşların araç alımlarındaki ÖTV muafiyetinin kapsamı genişletildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan emeklilere yönelik ÖTV muafiyeti teklifi henüz teklif aşamasında bulunuyor. Genel Kurul’dan geçmeyen ve Resmi Gazete’de yayımlanmayan bu düzenleme şu an için yürürlükte değil.
Kanun teklifi metnine göre uygulama tüm emeklileri kapsamıyor; SSK (4/1-a) işçi emeklileri ve Emekli Sandığı'na bağlı memur emeklileri bu düzenlemenin dışında kalıyor. Teklifin yasalaşması halinde, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında esnaf veya sanatkâr statüsünde olanlar ile 5510 sayılı Kanun’un 4/1-b maddesi (Bağ-Kur) kapsamında yaşlılık aylığı alan emekliler bu haktan faydalanabilecek.
Bazı çalışmalarda Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) en az 10 yıl kayıtlı olan ve yoksulluk sınırının altında maaş alan tarım Bağ-Kur emeklilerinin de adı geçiyor olsa da, mevcut teklif esas olarak esnaf ve sanatkâr Bağ-Kur emeklilerine odaklanıyor.
YÜZDE 40 ENGELLİYE YENİ MUAFİYET
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Özel Tüketim Vergisi II Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yeni düzenlemeyle Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda değişikliğe gidildi ve ortopedik engeli bulunan kişiler için muafiyet kapsamı genişletildi. Yüzde 40 ve üzeri ortopedik engeli bulunan ve bu nedenle resmi sağlık kurulu kararıyla sürücü belgesi alamayacağına hükmedilen bireyler, taşıtların ilk iktisabında 10 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV istisnasından faydalanabiliyor. Böylece sürücü belgesi olmayan ortopedik engellilerin de vergi avantajıyla araç edinmesinin önü açıldı.
Türkiye'de yüzde 90 ve üzeri engellilik oranına sahip bireyler ise belirlenen üst fiyat sınırları çerçevesinde ÖTV ödemeden araç satın alabiliyor. Engel oranı yüzde 90'ın altında olan kişiler için vergi muafiyetinden yararlanmanın temel şartı, aracın engel durumuna uygun özel tertibatla donatılması.
Her engel grubuna göre farklı kriterler içeren bu muafiyet kapsamında alınan araçların 10 yıl boyunca satılamama şartı bulunuyor.
ÖTV'SİZ ALINABİLECEK ARAÇLARIN FİYAT VE MOTOR SINIRLARI
ÖTV muafiyeti kapsamında alınacak araçlarda belirli fiyat ve motor kapasitesi sınırları uygulanıyor. Motor silindir hacmine bakılmaksızın hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 2.873.972 TL'nin altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep ve station wagon gibi taşıtlar muafiyet kapsamına giriyor.
Motor hacimlerine yönelik sınırlamalarda ise 1.6 motor hacmi ve altındaki binek otomobiller ile motor silindir hacmi 2800 cm³’ü geçmeyen, eşya taşımaya mahsus açık veya kapalı kasalı van, panelvan ve pick-up gibi kamyonetler yer alıyor. Tüm motosikletler ise motor silindir hacmine bakılmaksızın muafiyet dahilinde bulunuyor.
HANGİ MARKA VE MODELLER LİSTEDE?
ÖTV'siz araç alımlarında en az yüzde 40 yerli üretim şartı aranıyor. Bu şartı sağlayan ve muafiyet kapsamında yer alan markalar arasında Togg, Fiat, Renault, Toyota ve Hyundai bulunuyor.
Togg cephesinde T10X ve T10F modelleri tercih edilebilirken, Fiat bayilerinde Egea Sedan, Egea Cross ve Ulysse modelleri muafiyet kapsamına giriyor. Renault markasında ise Duster, Megane Sedan ve Clio modelleri ÖTV'siz alınabiliyor.
Toyota'nın ÖTV muafiyeti kapsamında sunduğu modeller şu şekilde sıralanıyor:
Corolla Benzinli: 1.5 Vision Plus Multidrive S, 1.5 Dream Multidrive S, 1.5 Dream X-Pack Multidrive S, 1.5 Flame X-Pack Multidrive S, 1.5 Passion X-Pack Multidrive S
Corolla Hybrid: 1.8 Hybrid Dream e-CVT, 1.8 Hybrid Dream X-Pack e-CVT, 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT, 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT
Toyota C-HR Hybrid: 1.8 Hybrid Flame e-CVT, 1.8 Hybrid Passion e-CVT, 1.8 Hybrid Passion X-Sport JBL (Cam Tavansız) e-CVT, 1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT, 1.8 Hybrid Passion X-Sport JBL e-CVT
Hyundai markası ise i20 ve Bayon modellerini vatandaşlara sunuyor. Hyundai'nin ÖTV istisnası kapsamında sunduğu en ucuz araç 927.000 TL, en yüksek fiyatlı araç ise 1.275.000 TL olarak satışa çıkıyor.