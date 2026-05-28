Emekli ve engellilere ÖTV'siz araç düzenlemesi: İşte şartlar, limitler ve araç listesi

Yeni düzenlemeyle Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda değişikliğe gidildi ve ortopedik engeli bulunan kişiler için muafiyet kapsamı genişletildi. Yüzde 40 ve üzeri ortopedik engeli bulunan ve bu nedenle resmi sağlık kurulu kararıyla sürücü belgesi alamayacağına hükmedilen bireyler, taşıtların ilk iktisabında 10 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV istisnasından faydalanabiliyor. Böylece sürücü belgesi olmayan ortopedik engellilerin de vergi avantajıyla araç edinmesinin önü açıldı.