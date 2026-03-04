Emekliye ÖTV muafiyeti yolda mı? İşte emekliye ÖTV'siz araç teklifinin detayları
CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Bağ-Kur'dan emekli olan küçük esnaf ve sanatkarların bir defaya mahsus olmak üzere binek otomobil alımlarında Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muaf tutulması için TBMM'ye kanun teklifi sundu.
CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, emekli küçük esnaf ve sanatkarların yaşam standartlarını iyileştirmek amacıyla hazırladığı “Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni TBMM Başkanlığı'na iletti.
Kanun teklifi, Bağ-Kur statüsünde yaşlılık aylığı almaya hak kazanan kişileri kapsıyor.
Planlanan düzenlemeye göre Bağ-Kur emeklileri, emekliliğe ayrıldıkları tarihten itibaren 5 yıl içerisinde yapacakları bir binek otomobil alışverişinde bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV ödemeyecek.
5 YIL BOYUNCA SATIŞ VE DEVİR YASAĞI
Meclise sunulan teklifte, sağlanan ÖTV indiriminin ticari bir ranta dönüşmesini engellemek amacıyla net kısıtlamalar da yer alıyor.
Uygulama kapsamında ÖTV ödenmeden satın alınan araçlar, 5 yıl boyunca hiçbir şekilde başkasına devredilemeyecek ve satılamayacak.
Eğer araç bu 5 yıllık süre dolmadan satılır veya devredilirse, ödenmeyen Özel Tüketim Vergisi gecikme faizi ve fer’ileriyle beraber araç sahibinden tahsil edilecek. Düzenlemenin bu maddesiyle birlikte desteğin suistimal edilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
Kanun teklifinin sadece Bağ-Kur emeklilerini kapsaması, muafiyetin tek seferlik bir hak olması ve 5 yıllık devir yasağı şartlarına bağlanması, uygulamanın devlete olan mali etkisini kısıtlı ve kontrollü bir seviyede tutuyor.
Düzenleme kapsamında, ÖTV alınmasa dahi araç alım sürecinde tahsil edilecek Katma Değer Vergisi (KDV), tescil masrafları, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), sigorta ödemeleri ve sonrasındaki akaryakıt vergileri ile devletin dolaylı yoldan gelir sağlamaya devam edeceği vurgulanıyor.