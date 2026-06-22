Emekliye ÖTV'siz otomobil için şartlar ve beklenen araç listesi belli oldu
Meclis gündemine taşınan ÖTV muafiyetli araç satışı teklifinin detayları ortaya çıktı.
Kamuoyunda bir süredir beklenti yaratan ve otomobil fiyatlarındaki artışın ardından sıklıkla gündeme gelen vergi avantajı konusu, Meclis çatısı altında resmiyet kazanma aşamasına geçti.
Engelli vatandaşlara tanınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinin belirli emekli gruplarına esnetilmesini öngören yasal düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'na sunuldu.
Henüz yürürlüğe girmeyen tasarı, öncelikle ihtisas komisyonlarında değerlendirilecek. Bu aşamanın ardından Genel Kurul'da oylanarak kabul edilmesi ve Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yasalaşma süreci tamamlanarak uygulama resmen başlayacak.
SSK VE MEMUR EMEKLİSİ KAPSAM DIŞI
SSK (4/1-a) kapsamındaki işçi emeklileri ile Emekli Sandığına bağlı memur emeklileri uygulamanın dışında bırakıldı. Düzenlemenin mevcut haliyle geçmesi durumunda, bu avantajdan yalnızca 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında esnaf ve sanatkâr statüsünde bulunan emekliler faydalanacak.
Sisteme dahil edilen kurallara göre, hakkı bulunan emekliler ÖTV muafiyetinden beş yıl içinde yalnızca bir defa yararlanma şansına sahip olacak.
Uygulama kapsamında satın alınan sıfır kilometre taşıtlar, tescil tarihinden itibaren tam beş yıl geçmeden hiçbir suretle üçüncü şahıslara devredilemeyecek veya satılamayacak.
Sistemin hayata geçmesiyle birlikte, piyasada nispeten uygun fiyatlı, düşük motor hacmine sahip ve en az yüzde 40 yerlilik oranını karşılayan araçlar listeye dahil edilecek.
Yasanın yürürlüğe girmesi halinde belirlenen bu kriterlere uyması beklenen ve emeklilerin satın alabileceği muhtemel marka ve modeller şu şekilde sıralandı:
Togg: T10X ve T10F modelleri
Fiat: Egea Sedan ve Egea Cross
Renault: Clio, Megane Sedan ve Duster
Toyota: Corolla, Corolla Hybrid ve C-HR
Hyundai: i20 ve Bayon