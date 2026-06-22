Emekliye ÖTV'siz otomobil için şartlar ve beklenen araç listesi belli oldu

Henüz yürürlüğe girmeyen tasarı, öncelikle ihtisas komisyonlarında değerlendirilecek. Bu aşamanın ardından Genel Kurul'da oylanarak kabul edilmesi ve Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yasalaşma süreci tamamlanarak uygulama resmen başlayacak.