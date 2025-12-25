Fuzul ve Togg el ele verdi: Yerli otomobilde 5 ayda teslimat dönemi başlıyor

Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile tasarruf finansman sektörünün köklü markası Fuzul, araç sahibi olmak isteyenler için güçlerini birleştirdi. İki dev markanın imza attığı stratejik iş birliği, vatandaşlara esnek ödeme koşullarıyla yerli otomobile ulaşma kapısını aralıyor.

Yayınlanma:

Türkiye’nin mobilite alanındaki küresel markası Togg ve tasarruf finansman sektöründe 33 yıldır faaliyet gösteren Fuzul, otomotiv ve finans dünyasında dikkat çeken bir ortaklığa imza attı.

Gerçekleştirilen iş birliği ile Türkiye'nin otomobili, yine Türkiye'ye özgü bir finansman modeliyle tüketicilere sunuluyor.

YÜZDE 7 MALİYETLE 6 TAKSİT İMKANI

Anlaşma kapsamında, Togg’un T10X ve T10F modellerine sahip olmak isteyenler, Fuzul’ün sunduğu tasarruf finansman modelinden yararlanabilecek. Kampanya dahilinde sisteme dahil olan yeni müşteriler, finansman tutarının yüzde 7’sine denk gelen organizasyon ücretini vade farkı ve komisyon olmaksızın 6 taksitle ödeyebilecek. Vatandaşlar, 5 aydan başlayan teslimat süreleri sayesinde ek maliyet yükü altına girmeden, kendi bütçelerine uygun ödeme planlarıyla araç sahibi olabilecek.

ŞARJ VE SİGORTA DESTEĞİ DE VAR

İki marka arasındaki iş birliği, finansal kolaylıkların ötesinde kullanıcı deneyimine yönelik ek avantajları da beraberinde getirdi. Kampanyadan faydalanarak Togg sahibi olan kullanıcıların ilk trafik sigortası, Fuzul iştiraki Akva Sigorta güvencesiyle ücretsiz olarak yapılacak.

Kullanıcılara sunulan bir diğer önemli destek ise enerji ve bakım tarafında gerçekleşecek. Araç sahipleri, 6 ay boyunca 1560 kWh’a kadar Trugo şarj cihazlarını ücretsiz kullanma hakkına sahip olacak. Ayrıca araçların ilk periyodik bakımı da Togg güvencesiyle bedelsiz olarak karşılanacak.

"ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRIYORUZ"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Furkan Akbal, bu iş birliğinin yerli otomobil vizyonunu desteklediğini vurguladı. Akbal açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Togg, Türkiye’nin teknoloji vizyonunun en güçlü sembollerinden biri. Fuzul olarak biz de bu vizyonu, tasarruf finansmanının güven ve istikrarıyla birleştirerek yerli üretimi herkes için erişilebilir kılan bir modeli hayata geçirdik. Türkiye’nin otomobiline, Türkiye’nin finans modeliyle sahip olmayı mümkün kılarak yerli üretime erişimi kolaylaştırıyor ve finansal kapsayıcılığın yeni bir dönemini başlatıyoruz.”

Fuzul ve Togg el ele verdi: Yerli otomobilde 5 ayda teslimat dönemi başlıyor - Resim : 1

