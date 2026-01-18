Hurda teşviki ne zaman çıkacak? 2026 son durum ne? Hurda teşviki kimlere verilecek? Şartları belli oldu mu?

HURDA TEŞVİKİ KANUN TEKLİFİ KOMİSYONDAN GEÇTİ Mİ?

Hurda teşviki düzenlemesi, geçtiğimiz yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmuştu. MHP Kayseri Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, teklife ilişkin yaptığı son açıklamada sürecin devam ettiğini belirtti.

Özdemir’in açıklamasına göre, hurda teşviki kanun teklifi henüz komisyondan geçmedi. Teklifin yasalaşabilmesi için öncelikle ilgili komisyonlarda görüşülmesi, ardından TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesi gerekiyor. Yasanın yürürlüğe girmesi ise Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından mümkün olacak.

HURDA TEŞVİKİ NEYİ KAPSIYOR?

Kanun teklifine göre:

2000 model ve öncesi araçlar kapsamda olacak

Araç sahipleri, eski araçlarını hurdaya ayırarak

Yerli üretim ve en az yüzde 40 yerlilik oranına sahip araçları

ÖTV muafiyetiyle satın alabilecek

Düzenleme ile hem trafik güvenliğinin artırılması hem de çevreci araç kullanımının teşvik edilmesi hedefleniyor.

MHP’DEN AÇIKLAMA: “BÜTÇEYE 45 MİLYAR TL KATKI SAĞLAYACAK”

MHP’li İsmail Özdemir, teklifin yalnızca vatandaş için değil, devlet bütçesi açısından da önemli olduğunu vurguladı.

Özdemir açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“2000 yılı öncesi araçların trafikten çekilmesiyle birlikte, ÖTV kaybı oluşacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. Aksine MTV gelirlerinde ciddi bir artış sağlanacak. Teklifin yasalaşması halinde merkezi bütçeye 45 milyar lirayı aşan ek katkı sağlanacaktır.”

Özdemir ayrıca düzenlemenin otomotiv sektöründe canlanma yaratacağını ve istihdama olumlu katkı sunacağını da ifade etti.

ÖTV’SİZ ALINABİLECEK ARAÇLAR HANGİLERİ?

Kanun teklifinin kabul edilmesi halinde, yüzde 40 yerlilik oranını sağlayan araçlar ÖTV muafiyeti kapsamında olacak.

Bu kapsamda öne çıkan modeller şunlar:

Togg T10X

Toyota C-HR

Hyundai Bayon

Hyundai i20

Hyundai i10

Ford Tourneo Custom

Ford Transit

Ford E-Transit

Fiat Fiorino

Fiat Egea Cross

Fiat Egea

Volkswagen Transporter



HURDA TEŞVİKİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Şu an için hurda teşvikinin kesinleşmiş bir yürürlük tarihi bulunmuyor.

Teklifin yasalaşabilmesi için:

Komisyon görüşmelerinin tamamlanması

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesi

Resmi Gazete’de yayımlanması

gerekiyor.

Yetkililer, düzenlemenin 2026 yılı içerisinde hayata geçirilmesini hedefliyor.