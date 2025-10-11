Hyundai’den sürpriz indirim! Sadece bu meslek grupları yararlanabilecek
Hyundai Motor Türkiye, ekim ayı boyunca belirli meslek gruplarına özel satış desteği sunuyor.
Kampanya kapsamında TUCSON 1.6 CRDI Elite 4X2 DCT ve TUCSON 1.6 CRDI Elite Plus 4X4 DCT modellerinde yüzde 2 oranında indirim uygulanıyor.
Her kullanıcı yalnızca bir araç için bu fırsattan yararlanabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet ve özel okullarda görev yapan öğretmenler kampanyadan yararlanabiliyor. Ayrıca üniversitelerde öğretim görevlisi ve akademisyen olarak çalışanlar da kapsama dahil.
Başvuru sırasında öğretmen/akademisyen kimliği ile birlikte kurumdan alınmış resmi yazı sunulması yeterli.
Kampanya sadece eğitim alanıyla sınırlı değil. Doktorlar, diş hekimleri, hemşireler, eczacılar ve veterinerler de bu özel indirimden faydalanabiliyor.
Başvuru için kurum kimlik kartı ve resmi görev yazısı gerekiyor.
Özel muayenehane sahibi olan sağlık çalışanları ise vergi levhası ile başvuru yapabiliyor.
Avukat, hakim, savcı, hukuk müşaviri ve hukuk fakültesi öğretim üyeleri de kampanyadan yararlanabiliyor. Bu grup için Adalet Bakanlığı’na bağlı olarak aktif görev yapıldığını belgelemek yeterli.
Hyundai ayrıca i10, i20 ve BAYON gibi yerli üretim modellerinde 98 bin TL’ye varan nakit indirim kampanyası da başlattı.
Bu fırsattan tüm kullanıcılar yararlanabiliyor.
Hyundai’nin özel meslek grubuna yönelik satış desteği yalnızca ekim ayı boyunca geçerli olacak. Kampanya Tucson modelleriyle sınırlı, diğer modeller için yalnızca nakit indirimi geçerli.