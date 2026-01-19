Manuel vites tarih oluyor! İşte 2 milyon TL altına alabileceğiniz en ucuz otomatikler...
Türkiye otomotiv pazarında dengeler değişti, manuel vitesli araçlar neredeyse yok olma noktasına geldi. Sürücülerin tercihi büyük oranda otomatiğe kayarken, yükselen fiyatlara rağmen 2 milyon TL sınırının altında kalan modeller sıfır araç arayanların radarına girdi.
Türkiye otomobil piyasasında otomatik şanzıman hakimiyeti her geçen yıl etkisini daha fazla hissettiriyor.
Sektörün rekor satış rakamlarına ulaştığı 2025 yılı verilerine göre, manuel vitesli araçların pazar payı yüzde 5 seviyelerine kadar geriledi. Buna karşılık otomatik şanzımanlı araçlar pazarın neredeyse tamamını domine eder hale geldi.
2026 model yılına geçiş süreciyle birlikte otomobil fiyatlarında genel bir artış gözleniyor. Fiyatların yükseldiği bu dönemde, 2 milyon TL bandının altında kalan otomatik vitesli otomobiller, sıfır araç sahibi olmak isteyenler için en önemli alternatifler arasında yer alıyor.
Peki, 2026 yılında Türkiye pazarında satılan en uygun fiyatlı otomatik vitesli araçlar hangileri? Bazı otomobil üreticileri henüz 2026 model araçlarını satışa sunmadığı için bayilerde ve listelerde 2025 model araçlar da varlığını sürdürüyor.
İşte Türkiye Gazetesi'ne göre, 2 milyon TL altında satışı devam eden 2025 ve 2026 model otomatik vitesli otomobiller...
BYD
ATTO 2 130 kW Boost – 1.575.000 TL
ATTO 2 130 kW Comfort – 1.680.000 TL
DOLPHIN 150 kW Comfort – 1.749.000 TL
DOLPHIN 150 kW Design – 1.889.000 TL
DFSK
Fengon 500 1.5 Benzinli Premium A/T – 1.550.000 TL
E5 Trend 1.5 T Benzinli A/T (Comfort) – 1.960.000 TL
FIAT
Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 HP DCT Street – 1.699.900 TL
Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban – 1.739.900 TL
Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge – 1.789.900 TL
Egea Cross 1.6 M.Jet 130 HP DCT Traction Street – 1.679.900 TL
Egea Cross 1.6 M.Jet 130 HP DCT Traction Limited – 1.949.900 TL
FORD
Puma Titanium 1.0 EcoBoost 125 PS – 1.897.100 TL
Puma Gen-E Premium – 1.937.000 TL
HONDA
Jazz 1.5 Hibrit Otomatik – 1.880.000 TL
KIA
Yeni Stonic 1.0L 100 PS DCT – 1.999.000 TL
XCeed 1.0L 115 PS DCT Mild Hibrit – 1.790.000 TL
HYUNDAI
i20 1.0 T-GDI 90 PS Jump DCT – 1.532.000 TL
i20 1.0 T-GDI 90 PS Style DCT – 1.713.000 TL
i20 1.0 T-GDI 90 PS Elite DCT – 1.819.000 TL
i30 1.5 T-GDI MHEV 140 PS Comfort DCT – 1.893.000 TL
Bayon 1.0 T-GDI 90 PS Jump DCT – 1.657.000 TL
Bayon 1.0 T-GDI 90 PS Style DCT – 1.808.000 TL
Bayon 1.0 T-GDI 90 PS Elite DCT – 1.977.000 TL
Inster Dynamic 71.1 kW (Elektrik) – 1.453.000 TL
Inster Advance 84.5 kW (Elektrik) – 1.682.000 TL
Inster Cross Advance 84.5 kW (Elektrik) – 1.733.000 TL
NISSAN
Juke 1.0 DIG-T 115 PS Tekna – 1.716.400 TL
PEUGEOT
E-208 GT 100 kW (Elektrik) – 1.999.500 TL
OPEL
Corsa 1.2 100 HP AT8 Edition – 1.749.000 TL
Corsa 1.2 100 HP AT8 Edition GS – 1.824.000 TL
Corsa Hybrid 1.2 110 HP e-DCT6 Edition – 1.833.000 TL
Corsa Hybrid 1.2 110 HP e-DCT6 GS – 1.998.000 TL
Frontera Elektrik 44 kWh GS – 1.838.000 TL
Frontera Elektrik 54 kWh Uzun Menzil GS – 1.950.000 TL
RENAULT
Clio Evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 HP – 1.625.000 TL
Duster Evolution Turbo TCe EDC 145 HP – 1.860.000 TL
Duster Techno Turbo TCe EDC 145 HP – 1.905.000 TL
TOYOTA
Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S – 1.989.500 TL
(Ocak ayı fiyatı: 1.650.000 TL)
SKODA
Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG – 1.759.900 TL
Scala Elite 1.0 TSI 115 PS DSG – 1.785.900 TL
Kamiq Elite 1.0 TSI 115 PS DSG – 1.900.400 TL
SEAT
Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style – 1.599.000 TL
Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR – 1.719.000 TL
Arona 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style – 1.689.000 TL
Arona 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR – 1.799.000 TL