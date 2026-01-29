MTV ödemelerinde son tarih yaklaşıyor! Ödemeyenleri neler bekliyor? Hangi banka kaç taksit yapıyor? İşte detaylar...

BANKALARIN FAİZSİZ TAKSİT KAMPANYALARI

MTV ödemeleri için bankalar da rekabetçi kampanyalar duyurdu. 300 bin TL'ye kadar çıkabilen vergi tutarları için bankaların sunduğu fırsatlar şöyle:

ZİRAAT BANKASI: 1 Ocak – 6 Şubat 2026 tarihleri arasında vade farksız 4 taksit.

TÜRKİYE İŞ BANKASI: 1–31 Ocak 2026 tarihleri arasında Maximum Kart ile 750 TL üzeri ödemelere 3 taksit. Gib.gov.tr üzerinden yapılan 2.000 TL üzeri peşin ödemelere sonradan faizsiz 2 veya 3 taksit.