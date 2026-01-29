MTV ödemelerinde son tarih yaklaşıyor! Ödemeyenleri neler bekliyor? Hangi banka kaç taksit yapıyor? İşte detaylar...

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri için son gün yaklaşıyor. Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren ödeme takviminde sona yaklaşılırken, yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeyenler için işleyecek gecikme faizi oranı da netleşti. İşte tüm detaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Milyonlarca araç sahibi için MTV ödemeleri, her yıl olduğu gibi yine iki eşit taksit halinde tahsil ediliyor. İlk taksit dönemi 1 Ocak'ta başladı. Normal şartlarda 31 Ocak tarihinde sona ermesi gereken ödeme süresi, bu tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle uzatıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı takvimine göre son ödeme tarihi 2 Şubat Pazartesi günü mesai bitimi olarak belirlendi.

2026 yılı MTV takvimi şu şekilde işliyor:

1. Taksit: 1 Ocak – 2 Şubat 2026

2. Taksit: 1 Temmuz – 31 Temmuz 2026

HANGİ ARAÇ NE KADAR ÖDEYECEK?

MTV tutarlarının hesaplanmasında aracın yaşı, türü, motor silindir hacmi, motor gücü ve azami toplam ağırlığı belirleyici oluyor. 2026 yılı tarifesine göre öne çıkan rakamlar şunlar:

Motor hacmi 1300 cc ve değeri 541 bin TL üzeri araçlar:

1-3 yaş: 6.902 TL

4-6 yaş: 4.807 TL

7-11 yaş: 2.693 TL

Motor hacmi 1301-1600 cc ve değeri 541 bin TL üzeri araçlar:

1-3 yaş: 12.028 TL

4-6 yaş: 9.012 TL

7-11 yaş: 5.220 TL

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA YÜZDE 75 İNDİRİM

Elektrikli otomobil sahipleri, içten yanmalı motorlara sahip araçlara göre vergi avantajından yararlanıyor. Bu araçlarda MTV tutarı, normal tarifenin dörtte biri oranında uygulanıyor. Örneğin, fosil yakıtlı bir araç için 20 bin TL MTV hesaplanırken, aynı özelliklere sahip elektrikli bir araç için yalnızca 5 bin TL vergi ödemesi yapılıyor.

ŞUBAT AYINDA SIFIR ARAÇ ALANLAR DİKKAT

Araç alım satımlarında vergi yükümlülüğü konusunda kafa karışıklığı yaşanabiliyor. Şubat ayı içerisinde sıfır araç satın alan vatandaşların MTV yükümlülüğü devam ediyor. Mevzuata göre, vergilendirme döneminin ilk altı ayı içinde (Ocak-Haziran) alınan araçlar için MTV'nin bir ay içinde ödenmesi şart. Dolayısıyla şubat ayında araç alanlar, ocak ayını kaçırdıklarını düşünerek ödeme yapmamazlık edemez. Bu araçların ilk taksiti en geç mart ayı sonuna kadar yatırılmak zorunda.

İkinci el piyasasında ise kural net: Satış işlemleri ancak MTV borcu olmayan araçlar üzerinden yapılabiliyor. Devir işlemi öncesinde, döneme ait ilk taksitin eski araç sahibi tarafından ödenmiş olması gerekiyor.

MTV borcu bulunan araçlar üzerinde kamusal işlem kısıtlaması uygulanıyor. Vergisi ödenmemiş bir aracın fenni muayenesi yapılamadığı gibi, noter üzerinden alım-satım işlemi de gerçekleştirilemiyor.

Benzer şekilde, aracın yurt dışında kullanılıyor olması vergi yükümlülüğünü ortadan kaldırmıyor. Türkiye'de tescil kaydı silinmediği sürece, araç dünyanın neresinde olursa olsun MTV ödemekle yükümlü.

ÖDEMEYENE YÜZDE 3,7 GECİKME ZAMMI

MTV taksidini 2 Şubat tarihine kadar yatırmayan mükellefler cezai yaptırımla karşılaşacak. 6183 sayılı Kanun gereğince, ödenmeyen borçlara aylık yüzde 3,7 oranında gecikme zammı işletilecek. Ayrıca borç kapatılana kadar araç satışı ve muayene işlemleri askıya alınacak.

VEFAT DURUMUNDA BORÇ SİLİNMİYOR

Araç sahibinin vefat etmesi durumunda, geçmiş dönemlere ait MTV borçları silinmiyor. Vergi dairesi, aracın mirasçıları adına bu borçları tahakkuk ettirerek tahsilat yoluna gidiyor.

KİMLER VERGİDEN MUAF?

Bazı kurum ve kişiler MTV kapsamı dışında tutuluyor. Muafiyet listesi şu şekilde:

Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, SGK, il özel idareleri, belediyeler ve köy tüzel kişilikleri.

Türkiye Kızılay Derneği'ne ait taşıtlar.

Engellilik oranı yüzde 90 ve üzeri olan kişilerin araçları.

Engellilerin kullanımına uygun özel tertibatlı araçlar.

Araç sahipleri ödemelerini 00.10–23.50 saatleri arasında Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr), GİB Mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların kredi/banka kartları, havale yöntemleri ve ATM'leri ("Vergi Ödemeleri / MTV Ödeme" menüsü), vergi dairesi vezneleri ve PTT şubelerinden yapabilir.

Dijital Vergi Dairesi üzerinden yapılan ödemelerde şifre zorunluluğu bulunmuyor; plaka, T.C. kimlik numarası ve tescil tarihi girilerek işlem tamamlanabiliyor.

Maddi güçlük çeken mükellefler için yasal taksitlendirme yolu açık. Vadesi geçmiş borçlar için, aracın bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurularak 6183 sayılı Kanun kapsamında tecil faizi ile 36 aya kadar taksitlendirme talep edilebiliyor.

BANKALARIN FAİZSİZ TAKSİT KAMPANYALARI

MTV ödemeleri için bankalar da rekabetçi kampanyalar duyurdu. 300 bin TL'ye kadar çıkabilen vergi tutarları için bankaların sunduğu fırsatlar şöyle:

ZİRAAT BANKASI: 1 Ocak – 6 Şubat 2026 tarihleri arasında vade farksız 4 taksit.

TÜRKİYE İŞ BANKASI: 1–31 Ocak 2026 tarihleri arasında Maximum Kart ile 750 TL üzeri ödemelere 3 taksit. Gib.gov.tr üzerinden yapılan 2.000 TL üzeri peşin ödemelere sonradan faizsiz 2 veya 3 taksit.

GARANTİ BBVA: BonusFlaş ve Müşteri İletişim Merkezi üzerinden yapılan ödemelere ücretsiz 3 taksit.

TEB: CEPTETEB ve İnternet Bankacılığı üzerinden 31 Ocak'a kadar faizsiz 4 taksit. ATM ve gib.gov.tr üzerinden 3 taksit.

VAKIFBANK: 1–31 Ocak 2026 tarihleri arasında 1.000 TL - 500.000 TL arası ödemelere faizsiz 3 taksit.

HALKBANK: Paraf ile 3 taksit, Paraf TROY ile 4 taksit.

KUVEYT TÜRK: 100 TL - 50.000 TL arası ödemelere vade farksız 3 taksit.

ALBARAKA: Vade farksız 3 taksit.

DENİZBANK: İşletme Kart sahiplerine 3 taksit.

