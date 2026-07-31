MTV ve gelir vergisi ödemelerinde son gün!
2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ile 2025 yılında elde edilen kazançlara ait gelir vergisinin ikinci taksit ödemeleri için tanınan yasal süre bugün doluyor.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), resmi internet sitesi üzerinden açıklanan takvime göre, 2026 yılına ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve 2025'te elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödenme süresi bugün sona eriyor.
VERGİ DAİRESİNE GİTMEDEN ŞİFRESİZ NASIL ÖDENİR?
Mükellefler, araçlarına ait MTV ödemelerini şifreye ihtiyaç duymadan dijital ortamda hızlıca gerçekleştirebiliyor.
Dijital Vergi Dairesi üzerinden yapılan işlemlerde; plaka ve TC kimlik numarası ile birlikte tescil veya sahiplik belgesi tarihi bilgilerinden birinin sisteme girilmesi ödeme adımına geçmek için yeterli oluyor.
Taksit ödemeleri için vatandaşlara çok çeşitli alternatifler sunuldu. Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması üzerinden yürütülen işlemlerde, anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartları veya doğrudan banka hesabı kullanılabiliyor.
Yurt dışındaki vatandaşlar için de yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar gibi alternatif ödeme kanalları sistemde açık tutuluyor.
İnternet kullanmayı tercih etmeyen veya fiziki işlem yapmak isteyen mükelleflerin, ödemelerini PTT iş yerlerinden ve vergi dairelerinden de yapma imkanı bulunuyor.
İşlemlerin büyük bir kısmının çevrimiçi ortama taşınmasıyla birlikte güvenlik uyarıları da yinelendi. İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, kullanıcıların arama motorlarındaki bağlantılar yerine internet tarayıcısına doğrudan "gib.gov.tr" adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapması önem taşıyor.