MTV ve gelir vergisi ödemelerinde son gün!

İşlemlerin büyük bir kısmının çevrimiçi ortama taşınmasıyla birlikte güvenlik uyarıları da yinelendi. İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, kullanıcıların arama motorlarındaki bağlantılar yerine internet tarayıcısına doğrudan "gib.gov.tr" adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapması önem taşıyor.