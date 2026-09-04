Otomobil almak isteyenler dikkat! ÖTV’siz alınabilecek 13 model belli oldu

Türkiye'de engelli vatandaşların yararlanabildiği ÖTV muafiyeti kapsamındaki 13 otomobil modeli ve güncel fiyat listeleri netleşti. Mevzuata uygun yerli üretim şartını karşılayan binek araçlarda vergi istisnası tutarı 997 bin TL'ye kadar ulaşıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Otomobil almak isteyenler dikkat! ÖTV’siz alınabilecek 13 model belli oldu - Resim: 1

Türkiye'de sıfır kilometre otomobil alımlarında uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti, yüzde 90 ve üzeri engeli bulunan vatandaşlar ile özel tertibat şartı aranan yüzde 40-89 arası ortopedik engelli bireyleri kapsıyor. Hak sahibi vatandaşlar, mevzuat çerçevesinde 10 yılda bir defaya mahsus olmak üzere yerli üretim şartını sağlayan binek araçları vergisiz şekilde satın alabiliyor.

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Otomobil almak isteyenler dikkat! ÖTV’siz alınabilecek 13 model belli oldu - Resim: 2

Yürürlükteki yasal düzenlemelere göre, resmi muafiyetten yararlanabilmek için araçların en az yüzde 40 yerlilik oranına sahip olması şartı aranıyor. Bu kapsam dahilinde sedan, hatchback, SUV, hibrit ve elektrikli gövde tipindeki modeller yer alıyor.

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Otomobil almak isteyenler dikkat! ÖTV’siz alınabilecek 13 model belli oldu - Resim: 3

Muafiyet listesinde yer alan modellerden bazıları incelendiğinde, sağlanan vergi istisnasının boyutu neredeyse sıfır bir otomobilin toplam satış bedelini aşıyor. Toyota, Renault ve Fiat gibi markaların da yer aldığı 13 modelde ÖTV avantajı 997 bin TL seviyesine kadar yükseliyor.

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Otomobil almak isteyenler dikkat! ÖTV’siz alınabilecek 13 model belli oldu - Resim: 4

Ekonomim'e göre, özel durumu bulunan hak sahibi vatandaşları doğrudan ilgilendiren ÖTV muafiyetli otomobiller ve söz konusu araçların fiyat listeleri şu şekilde sıralanıyor:

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Otomobil almak isteyenler dikkat! ÖTV’siz alınabilecek 13 model belli oldu - Resim: 5

Togg T10F (Elektrikli - %10 ÖTV)

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Otomobil almak isteyenler dikkat! ÖTV’siz alınabilecek 13 model belli oldu - Resim: 6

Togg T10X (Elektrikli - %10 ÖTV)

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Otomobil almak isteyenler dikkat! ÖTV’siz alınabilecek 13 model belli oldu - Resim: 7

Renault Duster

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Otomobil almak isteyenler dikkat! ÖTV’siz alınabilecek 13 model belli oldu - Resim: 8

Renault Megane Sedan

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Otomobil almak isteyenler dikkat! ÖTV’siz alınabilecek 13 model belli oldu - Resim: 9

Hyundai i20

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Otomobil almak isteyenler dikkat! ÖTV’siz alınabilecek 13 model belli oldu - Resim: 10

Toyota Corolla Sedan

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Otomobil almak isteyenler dikkat! ÖTV’siz alınabilecek 13 model belli oldu - Resim: 11

Fiat Egea Cross

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Otomobil almak isteyenler dikkat! ÖTV’siz alınabilecek 13 model belli oldu - Resim: 12

Fiat Egea Sedan

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