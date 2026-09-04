Otomobil almak isteyenler dikkat! ÖTV’siz alınabilecek 13 model belli oldu
Türkiye'de engelli vatandaşların yararlanabildiği ÖTV muafiyeti kapsamındaki 13 otomobil modeli ve güncel fiyat listeleri netleşti. Mevzuata uygun yerli üretim şartını karşılayan binek araçlarda vergi istisnası tutarı 997 bin TL'ye kadar ulaşıyor.
Türkiye'de sıfır kilometre otomobil alımlarında uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti, yüzde 90 ve üzeri engeli bulunan vatandaşlar ile özel tertibat şartı aranan yüzde 40-89 arası ortopedik engelli bireyleri kapsıyor. Hak sahibi vatandaşlar, mevzuat çerçevesinde 10 yılda bir defaya mahsus olmak üzere yerli üretim şartını sağlayan binek araçları vergisiz şekilde satın alabiliyor.
Yürürlükteki yasal düzenlemelere göre, resmi muafiyetten yararlanabilmek için araçların en az yüzde 40 yerlilik oranına sahip olması şartı aranıyor. Bu kapsam dahilinde sedan, hatchback, SUV, hibrit ve elektrikli gövde tipindeki modeller yer alıyor.
Muafiyet listesinde yer alan modellerden bazıları incelendiğinde, sağlanan vergi istisnasının boyutu neredeyse sıfır bir otomobilin toplam satış bedelini aşıyor. Toyota, Renault ve Fiat gibi markaların da yer aldığı 13 modelde ÖTV avantajı 997 bin TL seviyesine kadar yükseliyor.
Ekonomim'e göre, özel durumu bulunan hak sahibi vatandaşları doğrudan ilgilendiren ÖTV muafiyetli otomobiller ve söz konusu araçların fiyat listeleri şu şekilde sıralanıyor:
Togg T10F (Elektrikli - %10 ÖTV)
Togg T10X (Elektrikli - %10 ÖTV)
Renault Duster
Renault Megane Sedan
Hyundai i20
Toyota Corolla Sedan
Fiat Egea Cross
Fiat Egea Sedan