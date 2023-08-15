Otomobil üretimi %73 arttı

Otomobil üretimi Temmuz ayında yüzde 73,7 yıllık artışla 88.214, otomotiv üretimi ise yüzde 48,4 artışla 135.360 adet oldu. Otomotiv Sanayi Derneği verileri açıkladı.

Otomobil üretimi %73 arttı
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Otomotiv Sanayi Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde toplam üretim yüzde 18, otomobil üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 arttı. Bu dönemde, toplam üretim 870 bin 600 adet, otomobil üretimi ise 550 bin 615 adet düzeyinde gerçekleşti.

Otomobil üretimi %73 arttı - Resim : 1

2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62 artarak 697 bin 726 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 62 oranında arttı ve 516 bin 288 adet olarak gerçekleşti.

2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 11 oranında, otomobil ihracatı ise yüzde 26 oranında arttı. Bu dönemde, toplam ihracat 586 bin 795 adet, otomobil ihracatı ise 375 bin 670 adet düzeyinde gerçekleşti.

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