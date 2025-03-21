Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yeniden Cengiz Eroldu seçildi!

Türkiye otomotiv sektörünün en köklü çatı kuruluşu Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 50’nci Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Genel Kurul’da 2022 yılında derneğin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı devralan Cengiz Eroldu yeniden Başkan olarak seçildi.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat’ın da katıldığı Genel Kurul’da konuşan Cengiz Eroldu, “50 yılda 33 milyon araç ürettik Türkiye’de, 20 milyon da araç ihraç ettik. Bunlar tabi Türk ekonomisinin büyümesine paralel otomotiv sanayisinin de büyüdüğünün göstergeleri. 2024 yılında bir üyemizin yaptığı kapasite artışıyla toplam kapasite 2 milyondan 2,2 milyon adede çıktı ve bu yalnızca OSD üyelerinin kapasiteleri. Türkiye’de kararı alınmış yatırımlar ve kararı alınacak diğer yatırımlar dikkate alındığında Türkiye’de 2,8 milyon, 3 milyona kadar yaklaşan çok ciddi bir otomotiv ölçeğine kavuşmuş olacağız” dedi. 2024 yılını 37 milyar dolarlık ihracatla kapattıklarını ifade eden Cengiz Eroldu, “Burada da hedefimiz 50 milyar dolara ulaşmak. Bunu başardığımızda da Türkiye ekonomisine olan katkımızı daha da artıracağız. Bu hedeflerin peşinde koşmaktan da ayrıca heyecanlı ve gururlu olduğumuzu söylemek istiyorum” diye konuştu. Genel Kurul’un son bölümünde “İhracat Başarı Ödülleri” ve “Tedarik Sanayi Ödülleri” sahiplerini buldu.

Türkiye otomotiv sanayisine yön veren 13 büyük üyesiyle sektörün en köklü çatı kuruluşu olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 50’nci Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. OSD’nin yeni döneminde Başkanlık görevine Cengiz Eroldu yeniden seçilirken, Başkan Vekili Süer İsmail Sülün, Başkan Yardımcıları Güven Özyurt ve Erdoğan Şahin, Muhasip Üye Yusuf Tuğrul Arıkan oldu. Diğer Yönetim Kurulu Üyeleri ise Osman Tunç Doğan, Yavuz Barbaros Yıldırım, Okan Baş, Mehmet Şermet, İbrahim Aykut Özüner, Jan Ptacek, Fatma Evren Güzel ve Ahmet Canbeyli olarak belirlendi. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat’ın da katıldığı Genel Kurul’da EY Türkiye’nin “Trump 2.0 Politikaları, Uluslararası Vergilendirme ve Ticarete Etkileri” isimli bir oturum da gerçekleştirildi.

YENİ YATIRIMLARLA ÜRETİM KAPASİTEMİZ 3 MİLYON ADEDE YAKLAŞACAK

OSD’nin mevcutta 13 üyesi ve 17 üretim tesisiyle, 2,2 milyon adetlik bir üretim kapasitesine sahip olduğunu söyleyen OSD Başkanı Cengiz Eroldu, “50 yılda 33 milyon araç ürettik Türkiye’de, 20 milyon da araç ihraç ettik. Bunlar tabi Türk ekonomisinin büyümesine paralel otomotiv sanayisinin de büyüdüğünün göstergeleri. 2024 yılında, bir üyemizin yaptığı kapasite artışıyla toplam kapasite 2 milyondan 2,2 milyon adede çıktı ve bu yalnızca OSD üyelerinin kapasiteleri. Türkiye’de kararı alınmış yatırımlar ve kararı alınacak diğer yatırımlar dikkate alındığında Türkiye’de 2,8 milyon, 3 milyona kadar yaklaşan çok ciddi bir otomotiv ölçeğine kavuşmuş olacağız” dedi. Türkiye otomotiv sanayisinin 2024 yılını 37 milyar dolarlık ihracatla kapattığını vurgulayan Cengiz Eroldu, “İhracatı adet bazında geçen seneye paralel bir şekilde kapattık fakat ihracatımızın tutarı Türkiye’de bir rekor oldu. Otomotiv sanayi açısından 37,2 milyar dolarlık bir toplam ihracat rakamıyla yılı kapattık. Bu sene de 39 milyar dolar, 40 milyar dolar seviyelerine ulaşmayı öngörüyoruz. İhracatta lider sanayi kolu olma konumumuzu da devam ettiriyoruz. Burada da hedefimiz 50 milyar dolara ulaşmak. Bunu başardığımızda da Türkiye ekonomisine olan katkımızı daha da artıracağız. Bunları gerçekleştirdiğimiz zaman Türkiye ekonomisine, Türk devletine ve Türk sanayisine önemli katkılar getirecek. Bu hedeflerin peşinde koşmaktan da ayrıca heyecanlı ve gururlu olduğumuzu söylemek istiyorum” diye konuştu.

BAŞARI ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Olağan Genel Kurul’da ayrıca, 1990’lı yıllardan bu yana düzenlenen ve geleneksel hale gelen OSD Başarı Ödülleri’nin sahipleri açıklandı. 2024 yılı performansları ile belirlenen OSD Üyeleri Başarı Ödülleri ve Tedarik Sanayi Başarı Ödülleri de sahiplerini buldu. Bu kapsamda, OSD üyeleri arasında tutar bazında en yüksek ihracatı gerçekleştiren 3 üye ve yıllık bazda ihracatını tutar bazında yüzdesel olarak en fazla artıran 1 üye İhracat Başarı Ödülünü almaya hak kazandı. 2024 yılında en fazla patent tescili yapan 4 OSD üyesi “Teknoloji Başarı Ödülü” almaya hak kazanırken, ilk kez 2019 yılında takdim edilmeye başlanan, bağımsız bir jürinin değerlendirmesi sonucunda belirlenen “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi Başarı Ödülü” için ise 1 OSD üyesi ödüle layık bulundu. Tedarik Sanayi Başarı Ödülleri kapsamında da 3 firmaya “Tedarik Sanayi Başarı Ödülü”, 1 firmaya “Teknoloji ve Yenileşme Ödülü”, 3 firmaya “Sürdürülebilirliğe Katkı Ödülü” ve 1 firmaya ise “Doğal Afet Farkındalık ve Süreç Yönetimi Ödülü” takdim edildi.

İHRACAT BAŞARI ÖDÜLÜ ALMAYA HAK KAZANAN FİRMALAR

2024 Yılında Değer Olarak En Fazla İhracat Yapan Üç OSD Üyesi

1. Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (8,6 milyar dolar ihracat)

2. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. (4,6 milyar dolar ihracat)

3. Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. (3,7 milyar dolar ihracat)

2024 Yılında İhracatını Değer Bazında En Fazla Artıran OSD Üyesi

• Temsa Skoda Sabancı Ulaşım Araçları A.Ş. (Yüzde 63 artış)

Teknoloji Başarı Ödülü Almaya Hak Kazanan Firmalar

1. 126 Tescilli Patent- Mercedes Benz Türk A.Ş.

2. 30 Tescilli Patent- Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

3. 9 Tescilli Patent

MAN Türkiye A.Ş.

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü Almaya Hak Kazanan Firma

• Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (Gelecek Hayalim Projesi ile)

TEDARİK SANAYİ ÖDÜLÜ ALMAYA HAK KAZANAN FİRMALAR

Tüm OSD Üyelerinin Tercihleri ile Seçilen 1 Tedarik Firması

• Maxion Jantaş Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Üretim Kapasitesi 100 Bin adet üzerinde olan OSD Üyeleri

• Norm Cıvata Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Üretim Kapasitesi 100 Bin adet altında olan OSD Üyeleri

• Sanel Sanayi Elektroniği İmalat ve Ticaret A.Ş.

Teknoloji ve Yenileşme Ödülü

• Yazaki Otomotiv Yan Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Sürdürülebilirliğe Katkı Ödülü

Assan Hanil Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.

CMS Jant ve Makine Sanayi A.Ş.

Toyota Boshoku Türkiye Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Doğal Afet Farkındalık ve Süreç Yönetimi Ödülü

Aisin Otomotiv Parçaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.