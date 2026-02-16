Otomotivde ocak ayı bilançosu: Üretim ve ihracat düştü, araç satışları yüzde 10 arttı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), sektörün ocak ayı üretim, ihracat ve pazar verilerini içeren raporunu yayımladı.

Rapora göre, otomotiv sanayisinde yılın ilk ayında toplam üretim, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 düşüşle 99 bin 247 adet oldu. Traktör üretimi de dahil edildiğinde toplam üretim sayısı 100 bin 864'e ulaştı. Otomobil üretimi ise bu dönemde yüzde 17 oranında gerileyerek 55 bin 504 adet olarak kayıtlara geçti.

TİCARİ ARAÇ ÜRETİMİNDE ARTIŞ

Otomobil üretimindeki düşüşe karşın ticari araç gruplarında üretim artışı gözlendi. Ocak ayında ticari araç üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artış gösterdi. Bu artış oranı hafif ticari araç grubunda yüzde 14, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 47 olarak gerçekleşti.

Sektörün ocak ayındaki kapasite kullanım oranı yüzde 56 oldu. Araç gruplarına göre kapasite kullanımları; hafif araçlarda (otomobil ve hafif ticari araç) yüzde 57, kamyon grubunda yüzde 44, otobüs-midibüs grubunda yüzde 63 ve traktörde yüzde 26 seviyesinde ölçüldü.

İHRACATTA ADET BAZINDA DÜŞÜŞ, DEĞER BAZINDA LİDERLİK

Otomotiv ihracatı, yılın ilk ayında 2025'in aynı dönemine göre adet bazında yüzde 17 azalarak 64 bin 725 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı yüzde 28, ticari araç ihracatı yüzde 1 ve traktör ihracatı yüzde 5 oranında düşüş kaydetti. Traktör ihracatı 700 adetle sınırlı kaldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre otomotiv endüstrisi, 2026 Ocak ayında da toplam ihracattan aldığı yüzde 17 pay ile sektörel liderliğini sürdürdü. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre ise toplam otomotiv ihracatı değer bazında yaklaşık 3 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 2 azalırken, tedarik sanayi ihracatı yüzde 4 artış gösterdi. Otomobil ihracatı ise değer bazında yüzde 12 azalarak 763 milyon dolar seviyesinde kaldı.

Üretim ve ihracattaki düşüşe karşın iç pazarda hareketlilik yaşandı. Toplam pazar, geçen yılın ocak ayına göre yüzde 10 büyüyerek 77 bin 590 adede ulaştı. Otomobil pazarı da yüzde 9 artışla 61 bin 55 adet oldu.

Ticari araç pazarında ise toplamda yüzde 14 büyüme kaydedildi. Bu büyüme, hafif ticari araç pazarında yüzde 13, ağır ticari araç pazarında ise yüzde 23 olarak yansıdı. Ocak ayında satılan araçların yerlilik payı incelendiğinde; otomobil satışlarında yerli araç payı yüzde 37, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 25 olarak belirlendi.