ÖTV muafiyetli araçlar 2026

Artan sıfır araç fiyatları ve vergi düzenlemeleriyle birlikte, Özel Tüketim Vergisi istisnası kapsamındaki marka ve modellerin takibi sürüyor.

2026 yılında otomobil sahibi olmayı planlayan vatandaşlar için ÖTV muafiyetli araçlar ve güncel üst limit uygulaması temel gündem maddesi haline geldi. Artan sıfır araç fiyatları ve vergi düzenlemeleriyle birlikte, Özel Tüketim Vergisi istisnası kapsamındaki marka ve modellerin takibi sürüyor. Özellikle engelli bireylere tanınan bu hak, araç fiyatlarını ve toplam maliyeti doğrudan belirleyerek tercih sürecinde kritik rol oynuyor.

Engelli Raporuyla Alınabilecek Araç Modelleri 

Engelli raporuyla alınabilecek araçlarda hangi marka ve modellerin tercih edilebileceği, belirlenen üst limit, yerlilik oranı ve teknik şartlara göre değişiklik göstermektedir. Yalnızca 2.873.972 TL’nin altında olan ve %40 yerlilik oranına sahip araçlar engelli indirimi ile satın alınabilir.

Bu kapsamda 2026 yılında ilgili şartları karşılayan araç modelleri güncel olarak şöyledir:

Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S, Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S

Toyota C-HR 1.8 Hybrid Flame

Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Benzinli 

Fiat Egea Sedan Easy 1.6 Dizel

Fiat Egea Cross Street 1.4 Benzinli 

Fiat Egea Cross Street 1.6 Dizel

Renault Clio Equilibre

Renault Megane Touch 1.3

Renault Megane Touch 1.5

Renault Duster Evolution Eco

Hyundai i10 1.2 Jump Manuel 

Hyundai i10 1.2 Jump AMT 

Hyundai i20 1.2 Jump Manuel

 

Hyundai i20 1.0 Jump DCT

Hyundai Bayon 1.2 Jump Manuel

Hyundai Bayon 1.0 Jump DCT

