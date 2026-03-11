ÖTV muafiyetli araçlar 2026
2026 yılında otomobil sahibi olmayı planlayan vatandaşlar için ÖTV muafiyetli araçlar ve güncel üst limit uygulaması temel gündem maddesi haline geldi. Artan sıfır araç fiyatları ve vergi düzenlemeleriyle birlikte, Özel Tüketim Vergisi istisnası kapsamındaki marka ve modellerin takibi sürüyor. Özellikle engelli bireylere tanınan bu hak, araç fiyatlarını ve toplam maliyeti doğrudan belirleyerek tercih sürecinde kritik rol oynuyor.
Engelli Raporuyla Alınabilecek Araç Modelleri
Engelli raporuyla alınabilecek araçlarda hangi marka ve modellerin tercih edilebileceği, belirlenen üst limit, yerlilik oranı ve teknik şartlara göre değişiklik göstermektedir. Yalnızca 2.873.972 TL’nin altında olan ve %40 yerlilik oranına sahip araçlar engelli indirimi ile satın alınabilir.
Bu kapsamda 2026 yılında ilgili şartları karşılayan araç modelleri güncel olarak şöyledir:
Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S, Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Flame
Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Benzinli
Fiat Egea Sedan Easy 1.6 Dizel
Fiat Egea Cross Street 1.4 Benzinli
Fiat Egea Cross Street 1.6 Dizel
Renault Clio Equilibre
Renault Megane Touch 1.3
Renault Megane Touch 1.5
Renault Duster Evolution Eco
Hyundai i10 1.2 Jump Manuel
Hyundai i10 1.2 Jump AMT
Hyundai i20 1.2 Jump Manuel
Hyundai i20 1.0 Jump DCT
Hyundai Bayon 1.2 Jump Manuel
Hyundai Bayon 1.0 Jump DCT