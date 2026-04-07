Piyasada 1.3 milyon liranın altında sadece tek bir araç kaldı! İşte en ucuz 10 araç

Otomotiv markaları bahar mevsimiyle birlikte Nisan ayı kampanyalarını açıkladı. İşte Nisan ayı sıfır otomobil kampanyaları ve en ucuz 10 araç...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Piyasada 1.3 milyon liranın altında sadece tek bir araç kaldı! İşte en ucuz 10 araç - Resim: 1

Bahar aylarının başlamasıyla otomotiv sektörü, Nisan ayı sıfır araç kampanyalarını kamuoyuyla paylaştı.

1 15
Piyasada 1.3 milyon liranın altında sadece tek bir araç kaldı! İşte en ucuz 10 araç - Resim: 2

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, artan maliyetler ve süregelen ABD-İran savaşının küresel piyasalara yansımaları, otomobil fiyatları üzerinde doğrudan etkili olmaya devam ediyor.

2 15
Piyasada 1.3 milyon liranın altında sadece tek bir araç kaldı! İşte en ucuz 10 araç - Resim: 3

Bu gelişmeler ışığında otomobil firmalarının güncellediği listelere göre, piyasada satışa sunulan en ucuz sıfır kilometre otomobilin fiyatı 1 milyon 238 bin lira seviyesine ulaştı.

3 15
Piyasada 1.3 milyon liranın altında sadece tek bir araç kaldı! İşte en ucuz 10 araç - Resim: 4

Sektördeki firmalar, fiyatlandırma stratejilerini her ay değişen ekonomik şartlara göre yeniden şekillendiriyor. ABD ile İran arasında yaşanan savaşın etkileri otomotiv piyasasındaki dengeleri değiştirmeyi sürdürüyor. Kurdaki oynaklık ve artan girdi maliyetlerine rağmen piyasadaki bazı otomobil modelleri mevcut fiyatlarını korumayı başarırken, birçok araç modelinde ise yeni aya fiyat artışlarıyla girildi.

4 15
Piyasada 1.3 milyon liranın altında sadece tek bir araç kaldı! İşte en ucuz 10 araç - Resim: 5

İşte NTV'ye göre, en ucuz 10 araç...

5 15
Piyasada 1.3 milyon liranın altında sadece tek bir araç kaldı! İşte en ucuz 10 araç - Resim: 6

Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna Fiyatı: 1.699.000 TL

6 15
Piyasada 1.3 milyon liranın altında sadece tek bir araç kaldı! İşte en ucuz 10 araç - Resim: 7

Renault Clio 5 evolution 1.0 TCe X-Tronic (Otomatik) 90 hp Fiyatı: 1.695.000 TL

7 15
Piyasada 1.3 milyon liranın altında sadece tek bir araç kaldı! İşte en ucuz 10 araç - Resim: 8

Dacia Sandero Stepway expression Eco-G 120 Otomatik Fiyatı: 1.681.000 TL

8 15
Piyasada 1.3 milyon liranın altında sadece tek bir araç kaldı! İşte en ucuz 10 araç - Resim: 9

Fiat Grande Panda 1.2 MHEV 110HP eDCT Icon Otomatik Vites Fiyatı: 1.669.900 TL

9 15
Piyasada 1.3 milyon liranın altında sadece tek bir araç kaldı! İşte en ucuz 10 araç - Resim: 10

Dacia Jogger extreme TCe 110 - 7 koltuklu Fiyatı: 1.595.000 TL

10 15
Piyasada 1.3 milyon liranın altında sadece tek bir araç kaldı! İşte en ucuz 10 araç - Resim: 11

Hyundai i20 1.0 T-GDI 90 Beygir 6 ileri Manuel Jump Fiyatı: 1.442.000 TL

11 15
Piyasada 1.3 milyon liranın altında sadece tek bir araç kaldı! İşte en ucuz 10 araç - Resim: 12

Fiat Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 HP GSR* Easy Manuel Vites Fiyatı: 1.429.900 TL

12 15
Piyasada 1.3 milyon liranın altında sadece tek bir araç kaldı! İşte en ucuz 10 araç - Resim: 13

Kia Picanto Cool Donanım Picanto 1.0L 67 PS Otomatik Vites Fiyatı: 1.335.000 TL

13 15
Piyasada 1.3 milyon liranın altında sadece tek bir araç kaldı! İşte en ucuz 10 araç - Resim: 14

Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin 6 İleri Manuel Vites Edition Fiyatı: 1.325.000 TL

14 15
Piyasada 1.3 milyon liranın altında sadece tek bir araç kaldı! İşte en ucuz 10 araç - Resim: 15

Dacia Sandero essential TCe 100 Fiyatı: 1.295.000 TL

15 15
