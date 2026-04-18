Resmi Gazete'de yayımlandı: Engelliler için ÖTV muafiyeti kapsamı yüzde 40'a genişletildi

Resmî Gazete’de paylaşılan yeni düzenlemeyle engelli vatandaşlara yönelik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinin kapsamı genişletildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Resmi Gazete'de yayımlandı: Engelliler için ÖTV muafiyeti kapsamı yüzde 40'a genişletildi - Resim: 1

Engelli vatandaşların araç alım süreçlerini ve vergi getirilerini doğrudan ilgilendiren önemli bir düzenleme Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

1 17
Resmi Gazete'de yayımlandı: Engelliler için ÖTV muafiyeti kapsamı yüzde 40'a genişletildi - Resim: 2

Alınan kararla birlikte engellilere yönelik uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinin sınırları yeniden çizildi.

2 17
Resmi Gazete'de yayımlandı: Engelliler için ÖTV muafiyeti kapsamı yüzde 40'a genişletildi - Resim: 3

Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle fiyat tabloları belli olurken, sistemin kapsamı genişletilerek yeni bir vatandaş grubuna araç alımlarında vergi muafiyeti hakkı tanındı.

3 17
Resmi Gazete'de yayımlandı: Engelliler için ÖTV muafiyeti kapsamı yüzde 40'a genişletildi - Resim: 4

Hayata geçirilen yeni düzenlemeyle birlikte, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinden faydalanma şartları esnetildi. Düzenleme öncesindeki mevcut şartlar değiştirilerek, yüzde 40 ve üzeri engel oranına sahip olan tüm vatandaşların da araç alımlarında bu ÖTV muafiyetinden faydalanmasına olanak sağlandı.

4 17
Resmi Gazete'de yayımlandı: Engelliler için ÖTV muafiyeti kapsamı yüzde 40'a genişletildi - Resim: 5

İşte engellilere ÖTV'siz araçlar

5 17
Resmi Gazete'de yayımlandı: Engelliler için ÖTV muafiyeti kapsamı yüzde 40'a genişletildi - Resim: 6

12. Dacia Duster: 2.026.000 TL - 1.125.556 TL

6 17
Resmi Gazete'de yayımlandı: Engelliler için ÖTV muafiyeti kapsamı yüzde 40'a genişletildi - Resim: 7

11. Fiat Egea Cross: 1.439.900 TL - 799.944 TL

7 17
Resmi Gazete'de yayımlandı: Engelliler için ÖTV muafiyeti kapsamı yüzde 40'a genişletildi - Resim: 8

10. Fiat Egea Sedan: 1.659.900 TL - 922.167 TL

8 17
Resmi Gazete'de yayımlandı: Engelliler için ÖTV muafiyeti kapsamı yüzde 40'a genişletildi - Resim: 9

9. Toyota C-HR (Hyb): 2.235.000 TL - 1.241.667 TL

9 17
Resmi Gazete'de yayımlandı: Engelliler için ÖTV muafiyeti kapsamı yüzde 40'a genişletildi - Resim: 10

8. Toyota Corolla (Hyb): 2.530.000 TL - 1.405.556 TL

10 17
Resmi Gazete'de yayımlandı: Engelliler için ÖTV muafiyeti kapsamı yüzde 40'a genişletildi - Resim: 11

7. Toyota Corolla: 1.894.000 TL - 1.052.222 TL

11 17
Resmi Gazete'de yayımlandı: Engelliler için ÖTV muafiyeti kapsamı yüzde 40'a genişletildi - Resim: 12

6. Hyundai Bayon: 1.705.000 TL - 947.222 TL

12 17
Resmi Gazete'de yayımlandı: Engelliler için ÖTV muafiyeti kapsamı yüzde 40'a genişletildi - Resim: 13

5. Hyundai i20: 1.587.000 TL - 881.667 TL

13 17
Resmi Gazete'de yayımlandı: Engelliler için ÖTV muafiyeti kapsamı yüzde 40'a genişletildi - Resim: 14

4. Renault Megane: 1.770.000 TL - 983.333 TL

14 17
Resmi Gazete'de yayımlandı: Engelliler için ÖTV muafiyeti kapsamı yüzde 40'a genişletildi - Resim: 15

3. Renault Clio: 1.799.000 TL - 999.444 TL

15 17
Resmi Gazete'de yayımlandı: Engelliler için ÖTV muafiyeti kapsamı yüzde 40'a genişletildi - Resim: 16

2. TOGG T10F: 1.884.980 TL - 1.507.984 TL

16 17
Resmi Gazete'de yayımlandı: Engelliler için ÖTV muafiyeti kapsamı yüzde 40'a genişletildi - Resim: 17

1. TOGG T10X: 1.869.048 TL - 1.495.238 TL

17 17
otomobil ötv