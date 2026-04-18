Resmi Gazete'de yayımlandı: Engelliler için ÖTV muafiyeti kapsamı yüzde 40'a genişletildi
Resmî Gazete’de paylaşılan yeni düzenlemeyle engelli vatandaşlara yönelik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinin kapsamı genişletildi.
Engelli vatandaşların araç alım süreçlerini ve vergi getirilerini doğrudan ilgilendiren önemli bir düzenleme Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Alınan kararla birlikte engellilere yönelik uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinin sınırları yeniden çizildi.
Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle fiyat tabloları belli olurken, sistemin kapsamı genişletilerek yeni bir vatandaş grubuna araç alımlarında vergi muafiyeti hakkı tanındı.
Hayata geçirilen yeni düzenlemeyle birlikte, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinden faydalanma şartları esnetildi. Düzenleme öncesindeki mevcut şartlar değiştirilerek, yüzde 40 ve üzeri engel oranına sahip olan tüm vatandaşların da araç alımlarında bu ÖTV muafiyetinden faydalanmasına olanak sağlandı.
İşte engellilere ÖTV'siz araçlar
12. Dacia Duster: 2.026.000 TL - 1.125.556 TL
11. Fiat Egea Cross: 1.439.900 TL - 799.944 TL
10. Fiat Egea Sedan: 1.659.900 TL - 922.167 TL
9. Toyota C-HR (Hyb): 2.235.000 TL - 1.241.667 TL
8. Toyota Corolla (Hyb): 2.530.000 TL - 1.405.556 TL
7. Toyota Corolla: 1.894.000 TL - 1.052.222 TL
6. Hyundai Bayon: 1.705.000 TL - 947.222 TL
5. Hyundai i20: 1.587.000 TL - 881.667 TL
4. Renault Megane: 1.770.000 TL - 983.333 TL
3. Renault Clio: 1.799.000 TL - 999.444 TL
2. TOGG T10F: 1.884.980 TL - 1.507.984 TL
1. TOGG T10X: 1.869.048 TL - 1.495.238 TL