Resmi Gazete'de yayımlandı: İkinci el araç satışında 6 ay ve 6 bin kilometre kuralı yeniden uzatıldı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Alınan kararla birlikte, ikinci el araç piyasasında dengesizliği önlemeye yönelik mevcut kısıtlamaların süresi uzatıldı.

6 AY VE 6 BİN KİLOMETRE ŞARTI DEVAM EDİYOR

Yeni düzenlemeye göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşan işletmeler için uygulanan kısıtlamalar 1 Temmuz 2026 tarihine kadar geçerli olacak. Bu kapsamda galericiler ve ticari satıcılar; motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarını, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay geçmeden ve araç 6 bin kilometreyi doldurmadan satamayacak. Bu kurala uymayan satışlar, doğrudan veya dolaylı yollardan yapılamayacak.

Bakanlığın uzatma kararı sadece kilometre ve süre şartıyla sınırlı kalmadı. İkinci el araçların, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen "sıfır" satış fiyatının üzerinde bir rakamla ilan sitelerinde pazarlanmasını yasaklayan uygulama da uzatıldı. Bu kısıtlama da diğer düzenleme gibi 1 Temmuz 2026 tarihine kadar uygulanmaya devam edecek.

YETKİ BELGESİNDE EĞİTİM ŞARTI ESNETİLDİ

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, sektör çalışanlarını ilgilendiren önemli bir eğitim düzenlemesi de hayata geçirildi. Vergi ya da meslek odası kaydı bulunan işletmeler için yetki belgesi başvurularındaki lise mezuniyet şartı esnetildi.

Buna göre, söz konusu işletmelerin 1 Nisan 2026 tarihine kadar yapacakları yetki belgesi başvurularında lise mezuniyeti şartı aranmayacak.