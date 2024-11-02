Resmi Gazete'de yayımlandı: Otomotivde ek vergi

Meksika ve Güney Afrika Cumhuriyeti menşeli muhtelif binek otomobillerin Avrupa Birliği üzerinden ithalatında tatbik edilen ek mali yükümlülük uygulaması genişletildi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Doğukan Bahri Şahin Doğukan Bahri Şahin
Resmi Gazete'de yayımlandı: Otomotivde ek vergi
Yayınlanma: Güncellenme:

Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, AB ve Türkiye'nin üçüncü ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmaları kapsamında düşük oranlı gümrük vergileri uygulanıyor.

Türkiye'nin tercihli ticaret anlaşması bulunmadığı ülkelerden AB üzerinden Gümrük Birliği kapsamında Serbest Dolaşım Belgesi (A.TR) ile ülkeye düşük gümrük tarifeleri ile ihracat yapıldığı tespit edildi.

3 ÜLKE DAHİL EDİLDİ

Türkiye aleyhine ortaya çıkan haksız tarife farklılığının giderilmesi amacıyla Meksika ve Güney Afrika Cumhuriyeti menşeli muhtelif binek otomobillerine yönelik yüzde 10'luk ek mali yükümlülük uygulaması, ilgili ülkelerin yanı sıra Vietnam, Japonya ve Kanada menşeli olarak A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde AB üzerinden ithalatı yapılacak konvansiyonel, hibrit ve elektrikli binek otomobillerinde de tatbik edilecek.

Bah

Konya'da kuş gribi vakası! Bakanlık açıklama yaptıKonya'da kuş gribi vakası! Bakanlık açıklama yaptıGündem

se konu uygulamanın ürün ve ülke bazında genişletilmesi nedeniyle karar, 30 gün sonra yürürlüğe girecek. Karar hükümleri, Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek.

otomotiv Resmi Gazete
Günün Manşetleri
İsrail ordusundan Lübnan'a 109 hava saldırısı
Hamas'tan ateşkes açıklaması
77 ilde zehir tacirlerine opersayon
PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a görüş yasağı
50'si çocuk 84 kişi hayatını kaybetti
"Türkiye'nin İsrail ile ticarete yönelik olarak gümrük sistemi tamamen kapalı"
Bakan Tunç’tan Yenidoğan Çetesi soruşturmasıyla ilgili iddialara yanıt
Aile hekimlerinden iş bırakma kararı
İsrail'in Lübnan saldırılarında can kaybı artıyor
Bir kişi intihar girişiminde bulundu!
Çok Okunanlar
Sokak röportajında ​​PKK propagandası yapan Ali Çeven tutuklandı Sokak röportajında ​​PKK propagandası yapan Ali Çeven tutuklandı
Şirin Elmas Hanilçi'den acı haber geldi: Şüpheli, minik kızı nasıl öldürdüğünü itiraf etti Şirin Elmas Hanilçi'den acı haber geldi: Şüpheli, minik kızı nasıl öldürdüğünü itiraf etti
Hamas'tan ateşkes açıklaması Hamas'tan ateşkes açıklaması
Kredi kartınızın sürekli asgari tutarını öderseniz ne olur? Kredi kartınızın sürekli asgari tutarını öderseniz ne olur?
İlkokulda cinsel içerikli şarkı çalındı İlkokulda cinsel içerikli şarkı çalındı