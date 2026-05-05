Satış rakamları açıklandı: İşte 2025 yılında en çok satan 10 otomobil markası
Dünya genelinde 2025 yılının en çok satan 10 otomobili, OEM verileriyle açıklandı. Elektrikli araçlara yönelik talebin artması sektördeki dengeleri değiştirirken, özellikle Asya merkezli üreticilerin pazar payındaki yükselişi geleneksel markaları dönüşüme zorluyor.
Küresel otomotiv pazarına yönelik üretim ve satış rakamlarını derleyen OEM, 2025 yılında dünya genelinde en çok satan 10 otomobil markasını açıkladı.
Otomotiv sektöründe her geçen yıl sertleşen rekabet, açıklanan son verilerle birlikte üretim ve satış dengelerinin hızla değiştiğini ortaya koyuyor. Özellikle elektrikli araç pazarında yaşanan büyüme, geleneksel otomobil üreticileri ile yeni nesil markalar arasındaki farkın kapanmasına neden oluyor.
ASYA MERKEZLİ ÜRETİCİLER DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ
Satış rakamlarındaki değişimin temelinde Asya merkezli üreticilerin pazar paylarındaki artış yatıyor. Asya pazarının bu yükselişi karşısında, Avrupa ve Amerika merkezli köklü otomotiv şirketleri de rekabette kalabilmek adına üretim modellerindeki dönüşüm sürecine hız veriyor. Araç satışlarındaki tüketici tercihleri ise artık doğrudan yakıt verimliliği, yeni nesil teknolojiler ve sürdürülebilirlik ilkeleri etrafında şekilleniyor.
Otomotiv sektörü uzmanları, pazarın geleceğine yönelik yaptıkları değerlendirmelerde elektrikli ve hibrit motorlu modellerin payının önümüzdeki yıllarda daha da artacağını öngörüyor. Sektördeki bu değişimin, küresel satış sıralamalarında çok daha büyük dalgalanmalara yol açması bekleniyor.
İŞTE 2025 YILINA DAMGA VURAN O 10 MARKA
Satış rakamlarıyla 2025 yılına damga vuran ve listede sürpriz bir şekilde yer alan Japon ile Çinli üreticilerin de bulunduğu, OEM tarafından derlenen en çok satış yapan 10 otomobil markası şu şekilde sıralandı:
10. SUZUKI – 3,295,013 adet
9. HONDA – 3,460,000 adet
8. GEELY – 4,167,717 adet
7. FORD – 4,395,000 adet
6. GENERAL MOTORS – 4,547,918 adet
5. BYD – 4,602,436 adet
4. STELLANTIS – 5,510,368 adet
3. HYUNDAI – 7,244,408 adet
2. VOLKSWAGEN – 8,983,807 adet
1. TOYOTA – 11,322,575 adet