Satış rakamları açıklandı: İşte 2025 yılında en çok satan 10 otomobil markası

Dünya genelinde 2025 yılının en çok satan 10 otomobili, OEM verileriyle açıklandı. Elektrikli araçlara yönelik talebin artması sektördeki dengeleri değiştirirken, özellikle Asya merkezli üreticilerin pazar payındaki yükselişi geleneksel markaları dönüşüme zorluyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Satış rakamları açıklandı: İşte 2025 yılında en çok satan 10 otomobil markası - Resim: 1

Küresel otomotiv pazarına yönelik üretim ve satış rakamlarını derleyen OEM, 2025 yılında dünya genelinde en çok satan 10 otomobil markasını açıkladı.

1 15
Satış rakamları açıklandı: İşte 2025 yılında en çok satan 10 otomobil markası - Resim: 2

Otomotiv sektöründe her geçen yıl sertleşen rekabet, açıklanan son verilerle birlikte üretim ve satış dengelerinin hızla değiştiğini ortaya koyuyor. Özellikle elektrikli araç pazarında yaşanan büyüme, geleneksel otomobil üreticileri ile yeni nesil markalar arasındaki farkın kapanmasına neden oluyor.

2 15
Satış rakamları açıklandı: İşte 2025 yılında en çok satan 10 otomobil markası - Resim: 3

ASYA MERKEZLİ ÜRETİCİLER DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Satış rakamlarındaki değişimin temelinde Asya merkezli üreticilerin pazar paylarındaki artış yatıyor. Asya pazarının bu yükselişi karşısında, Avrupa ve Amerika merkezli köklü otomotiv şirketleri de rekabette kalabilmek adına üretim modellerindeki dönüşüm sürecine hız veriyor. Araç satışlarındaki tüketici tercihleri ise artık doğrudan yakıt verimliliği, yeni nesil teknolojiler ve sürdürülebilirlik ilkeleri etrafında şekilleniyor.

3 15
Satış rakamları açıklandı: İşte 2025 yılında en çok satan 10 otomobil markası - Resim: 4

Otomotiv sektörü uzmanları, pazarın geleceğine yönelik yaptıkları değerlendirmelerde elektrikli ve hibrit motorlu modellerin payının önümüzdeki yıllarda daha da artacağını öngörüyor. Sektördeki bu değişimin, küresel satış sıralamalarında çok daha büyük dalgalanmalara yol açması bekleniyor.

4 15
Satış rakamları açıklandı: İşte 2025 yılında en çok satan 10 otomobil markası - Resim: 5

İŞTE 2025 YILINA DAMGA VURAN O 10 MARKA

Satış rakamlarıyla 2025 yılına damga vuran ve listede sürpriz bir şekilde yer alan Japon ile Çinli üreticilerin de bulunduğu, OEM tarafından derlenen en çok satış yapan 10 otomobil markası şu şekilde sıralandı:

5 15
Satış rakamları açıklandı: İşte 2025 yılında en çok satan 10 otomobil markası - Resim: 6

10. SUZUKI – 3,295,013 adet

6 15
Satış rakamları açıklandı: İşte 2025 yılında en çok satan 10 otomobil markası - Resim: 7

9. HONDA – 3,460,000 adet

7 15
Satış rakamları açıklandı: İşte 2025 yılında en çok satan 10 otomobil markası - Resim: 8

8. GEELY – 4,167,717 adet

8 15
Satış rakamları açıklandı: İşte 2025 yılında en çok satan 10 otomobil markası - Resim: 9

7. FORD – 4,395,000 adet

9 15
Satış rakamları açıklandı: İşte 2025 yılında en çok satan 10 otomobil markası - Resim: 10

6. GENERAL MOTORS – 4,547,918 adet

10 15
Satış rakamları açıklandı: İşte 2025 yılında en çok satan 10 otomobil markası - Resim: 11

5. BYD – 4,602,436 adet

11 15
Satış rakamları açıklandı: İşte 2025 yılında en çok satan 10 otomobil markası - Resim: 12

4. STELLANTIS – 5,510,368 adet

12 15
Satış rakamları açıklandı: İşte 2025 yılında en çok satan 10 otomobil markası - Resim: 13

3. HYUNDAI – 7,244,408 adet

13 15
Satış rakamları açıklandı: İşte 2025 yılında en çok satan 10 otomobil markası - Resim: 14

2. VOLKSWAGEN – 8,983,807 adet

14 15
Satış rakamları açıklandı: İşte 2025 yılında en çok satan 10 otomobil markası - Resim: 15

1. TOYOTA – 11,322,575 adet

15 15
araç satışı otomobil türkiyede en çok satan otomobil markası