Şehir içinin kralı onlar! En iyi 5 küçük elektrikli otomobil belli oldu
SUV segmentinin popülaritesine rağmen, şehir içi kullanım ve park avantajları nedeniyle küçük otomobillere olan ilgi devam ediyor. Otomobil uzmanlarının belirlediği, parasının karşılığını fazlasıyla veren, sürüş menzili ve konforuyla dikkat çeken en iyi 5 ufak elektrikli model belirlendi.
Son yıllarda elektrikli motorlara sahip yeni modellerin büyük bir çoğunluğu SUV (Sport Utility Vehicle) olarak piyasaya sürülse de, kompakt boyutlu araçları tercih eden önemli bir kullanıcı kitlesi varlığını sürdürüyor.
Özellikle şehir içi yolculuklar, kolay park etme imkanı ve sundukları diğer pratik özellikler sayesinde ufak otomobiller, halen otomobilseverlerin ilgisini çekiyor.
İŞTE EN İYİ 5 UFACIK ELEKTRİKLİ MODEL
İşte Ekonomim'e göre, pazardaki mevcut seçenekler arasından öne çıkan, yatırımın karşılığını veren en başarılı 5 küçük elektrikli otomobil:
RENAULT 5
Renault'nun tamamen elektrikli bu modeli, retro çizgilere sahip tasarımıyla sınıfının en başarılı küçük elektrikli araçları arasında gösteriliyor. Model; göz alıcı dış görünümü, yeterli sürüş menzili ve segmentinin üzerinde sunduğu konfor ile dikkatleri üzerine topluyor.
Giriş Seviyesi: 120 bg gücünde motor ile 40 kWh batarya kombinasyonuna sahip. Bu versiyon 308 km (191 mil) menzil sunuyor.
Üst Donanım: 150 bg motor ve 50 kWh batarya içeriyor. Bu seçenek, daha kullanılabilir bir menzil olan 407 km (252 mil) sağlıyor.
MINI COOPER E
Listenin ikinci sırasında, beklenen güncellemesini alan Mini Cooper E yer alıyor. Mini'nin elektrikli küçük modeli, bir önceki versiyonuna göre daha rafine bir sürüş deneyimi sunuyor ve menzilini belirgin şekilde artırıyor. Yenilenen tasarım, artırılmış güç ve geliştirilmiş verimlilik sayesinde bu model, segmentin en iddialı seçenekleri arasına girmeyi başarıyor.
Cooper E (Giriş Seviyesi): 181 bg gücünde elektrik motoru ile 40,7 kWh bataryayı eşleştiriyor ve 305 km (190 mil) menzil vadediyor.
Cooper SE (Üst Seviye): 215 bg güç üretiyor ve 54,2 kWh batarya ile geliyor; bu kombinasyon 250 mil menzil sunuyor.
RENAULT 4
Renault 4, SUV-stilli gövdesiyle konumlanarak, eğlenceden ziyade pratikliğe odaklanan Renault 5'in kardeşi olarak biliniyor. Bu modelde iç mekan daha ferah; 375 litre hacimli bagajı, hatchback kardeşinden yüzde 50 daha büyük. Bütün Renault 4 modellerinde standart olarak 53 kWh batarya ve 148 bg gücünde elektrik motoru bulunuyor. Aracın 0'dan 100 km/s hıza çıkışı 8,2 saniye olup, bu sınıf için makul bir performans olarak kabul ediliyor.
KIA EV3
Listeye giren bir diğer dikkat çekici otomobil ise Kia EV3. Elektrikli otomobil pazarında yenilikçi yaklaşımlarıyla bilinen Kia, EV3 ile ilgileri üzerine çekiyor. Kia EV3, performans, pratiklik, menzil ve çok yönlülüğü birleştiren dengeli yapısıyla rakiplerine göre daha cazip bir alternatif olarak öne çıkıyor. Modelin fiyat/performans oranı, segmentteki pek çok modele kıyasla oldukça çekici bir tablo çiziyor.
MG4
Listenin son sırasında yer alan MG4, markanın piyasa algısını kökten değiştiren kritik bir rol üstleniyor. Piyasaya çıktığı günden itibaren sunduğu uzun menzili, yüksek sürüş keyfi ve düşük başlangıç fiyatı sayesinde, en mantıklı elektrikli otomobil tercihlerinden biri olarak değerlendiriliyor.
Lansman Versiyonları: Standart menzilli MG 4 EV, 51 kWh batarya ve 168 bg güç sunarken; Long Range versiyonu 64 kWh batarya ile 201 bg güç sağlıyordu.
Genişletilmiş Seri: Yaklaşık bir yıl sonra model gamı, 77 kWh bataryalı MG 4 Extended Range ve çift motorlu, dört tekerlekten çekişli MG 4 XPower ile genişletildi.
Menzil Rekoru: Uzatılmış menzilli batarya seçeneği sayesinde MG 4, tam şarjla 519 km (323 mil) menzile ulaşabiliyor.