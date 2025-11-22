Şehir içinin kralı onlar! En iyi 5 küçük elektrikli otomobil belli oldu

MINI COOPER E

Listenin ikinci sırasında, beklenen güncellemesini alan Mini Cooper E yer alıyor. Mini'nin elektrikli küçük modeli, bir önceki versiyonuna göre daha rafine bir sürüş deneyimi sunuyor ve menzilini belirgin şekilde artırıyor. Yenilenen tasarım, artırılmış güç ve geliştirilmiş verimlilik sayesinde bu model, segmentin en iddialı seçenekleri arasına girmeyi başarıyor.

Cooper E (Giriş Seviyesi): 181 bg gücünde elektrik motoru ile 40,7 kWh bataryayı eşleştiriyor ve 305 km (190 mil) menzil vadediyor.

Cooper SE (Üst Seviye): 215 bg güç üretiyor ve 54,2 kWh batarya ile geliyor; bu kombinasyon 250 mil menzil sunuyor.