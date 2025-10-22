Sıfır alamayanlar ikinci ele koştu: 50 bin km altı, boyasız en ucuz otomatik araçlar hangileri?

“OTOMATİK” OTOMOBİLLER YÜZDE 94,3 PAYA ULAŞTI

Tüketici tercihlerindeki bu değişim, satış rakamlarına da ezici bir üstünlük olarak yansıdı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) resmi verilerine göre, bu yılın ilk 9 aylık (Ocak-Eylül 2025) döneminde satılan toplam 742 bin 687 adet otomobilin 700 bin 465 adedinin “otomatik şanzımanlı” olduğu kayıtlara geçti.