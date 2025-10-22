Sıfır alamayanlar ikinci ele koştu: 50 bin km altı, boyasız en ucuz otomatik araçlar hangileri?
Otomatik vitesli araçlar piyasayı tamamen domine ederken, euro/tl paritesindeki %33'lük artış sıfır araç almayı imkansız hale getirdi. 1 milyon tl'si olmayanlar için tek çare ikinci el... İşte 50 bin km'yi aşmamış, hasarsız en ucuz 10 model...
Otomobil severlerin sürüş alışkanlıkları son yıllarda köklü bir değişim gösterdi. Tüketiciler, gittikçe artan bir oranla manuel vites yerine otomatik vitesli araçları tercih etmeye başladı.
Özellikle yoğun trafikli yollarda sağladığı ekstra konfor ve güvenlik, otomatik şanzımanlı otomobilleri, yakıt tüketimi daha fazla olmasına rağmen, sürücüler için öncelikli tercih sebebi olarak öne çıkarıyor.
“OTOMATİK” OTOMOBİLLER YÜZDE 94,3 PAYA ULAŞTI
Tüketici tercihlerindeki bu değişim, satış rakamlarına da ezici bir üstünlük olarak yansıdı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) resmi verilerine göre, bu yılın ilk 9 aylık (Ocak-Eylül 2025) döneminde satılan toplam 742 bin 687 adet otomobilin 700 bin 465 adedinin “otomatik şanzımanlı” olduğu kayıtlara geçti.
Bu istatistikle birlikte, manuel şanzımanlı otomobillerin toplam satışlar içindeki payı tarihsel bir düşüş yaşayarak yüzde 5,7’ye kadar geriledi. Buna karşılık, “otomatik” otomobiller pazarın neredeyse tamamını alarak yüzde 94,3'lük devasa bir paya ulaştı.
EURO YÜZDE 33 YÜKSELİNCE SIFIR ARAÇ ALMAK HAYAL OLDU
Türkiye Gazetesi'ne göre, otomatik vitese olan bu yoğun talebe rağmen, sıfır kilometre araç piyasasındaki fiyat gelişmeleri tüketicilerin bu talebi karşılamasını zorlaştırdı.
Bu yıl 22 Ekim 2025 itibarıyla Euro/TL paritesinde gerçekleşen %33’lük yükseliş, "sıfır km" otomobillerin fiyat etiketlerine de doğrudan yansıdı.
Yaşanan bu fiyat artışları sonucunda, Türkiye pazarında 1 milyon TL’nin altında “sıfır km” otomatik vitesli araç seçeneği kalmadı. Bu durum, tüketicilerin alım gücünü zorlayınca, araç sahibi olmak isteyenler de çözümü “ikinci el” piyasada arayışa yönelerek buldu.
Ekim 2025 itibarıyla ikinci el pazarında ilanda bekleyen araçlar arasında en uygun fiyatlı seçenekler de belli oldu. "SUV harici" binek otomobilleri dikkate alarak yapılan araştırmada, belirli kriterlere sahip araçlar incelendi.
İnceleme; 2019-2024 yılları arasını kapsayan, otomatik vitesli, "hasar kayıtsız", "değişen ve boya işlemi olmayan" ve 50 bin km’yi aşmamış araçlar üzerinden yürütüldü.
Bu araştırma neticesinde, ilanlardaki “medyan fiyatları” dikkate alınarak oluşturulan listeye göre, "ortalama fiyatı" en ucuz olan ilk 10 otomobil şöyle sıralanıyor:
1-Dacia Sandero - 0.9 TCe Turbo Stepway Easy-R: 950.000 TL
2-Kia Picanto - 1.0 MPI Cool: 980.000 TL
3-Citroen C3 - 1.2 PureTech Fell: 1.055.000 TL
4-Hyundai i10 - 1.2 MPI Elite: 1.077.500 TL
5-Ford Fiesta - 1.0 EcoBoost Style: 1.117.500 TL
6-Peugeot 208 - 1.2 PureTech: 1.165.000 TL
7-Renault Clio - 1.0 TCE Touch: 1.175.000 TL
8-Hyundai i20- 1.4 MPI Jump: 1.204.500 TL
9-Kia Rio- 1.4 CVTT: 1.209.500 TL
10-Opel Corsa - 1.2 T Elegance: 1.220.000 TL