Sıfır araç alacaklar dikkat: Hangi marka, hangi modeli kaça indirdi? İşte marka marka Mart 2026 otomobil kampanyaları
Otomotiv markaları, Mart ayında sıfır kilometre araç alacak tüketiciler için yeni satış kampanyalarını duyurdu.
Türkiye otomotiv pazarında Mart 2026 dönemi sıfır araç kampanyaları netleşti. Yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenler için çeşitli segmentlerdeki modellerde geçerli olmak üzere düşük faizli kredi imkânları, nakit indirimler ve takas destekleri devreye alındı.
Sınırlı süreyle geçerli olan bu fırsatlar, esnek ödeme seçenekleri barındırıyor. Özellikle SUV gövde tipine sahip araçlar ile elektrikli modeller için hazırlanan satış avantajları fiyat listelerine yansıdı.
JAECOO 7 Evolve 4x2 modeli, mart ayında 2 milyon 390 bin TL kampanyalı satış fiyatıyla tüketiciye sunuluyor. Araç için 300 bin TL’ye kadar 6 ay vadeli ve sıfır faizli kredi tahsis edilirken, ayrıca 200 bin TL’ye varan nakit indirim avantajı sağlanıyor.
Chery markasının TIGGO7 (Prestige 4x2 ve 4x4) modelinde 2026 model yılı Prestige 4x4 versiyonu 2 milyon 391 bin TL kampanyalı fiyatla satılıyor. Model, Türkiye genelinde 2 milyon 270 bin TL’den başlayan mart ayına özel fiyatlarla alıcı buluyor.
Ticari müşteriler için ise TIGGO7 modeline özel 600 bin TL tutarında, 6 ay vadeli ve sıfır faizli kredi imkânı sunuluyor.
Markanın bir diğer modeli olan Chery TIGGO8 (Prestige 2025), 2 milyon 658 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıktı. TIGGO8 modelinde de ticari müşterilere özel olarak 600 bin TL’ye 6 ay vadeli ve sıfır faizli kredi finansmanı sağlanıyor.
FIAT, elektrikli araç yelpazesindeki Grande Panda modelini 1 milyon 539 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sundu. Bu araç için 300 bin TL’ye 12 ay vadeli sıfır faizli kredi seçeneği bulunurken, nakit alımlarda 70 bin TL indirim uygulanıyor.
FIAT Egea Sedan ve Cross modellerini tercih eden tüketiciler, 200 bin TL tutarında ve 12 ay vadeli, yüzde 1,99 faizli krediden yararlanabiliyor. Bu modellerde ÖTV muafiyetli alım yapacak kişiler için 150 bin TL’ye 12 ay vadeli, sıfır faizli ayrı bir kredi paketi yer alıyor.
FIAT 600 modeli, bayi peşin ödeme indirimi avantajıyla ve 200 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi imkânıyla satılıyor. Elektrikli FIAT 500e modelinde 130 bin TL’ye varan indirim ve 280 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 2,89 faizli kredi fırsatı devreye alındı.
FIAT Topolino modeli ise 90 bin TL nakit indirim ve 250 bin TL’ye 12 ay vadeli sıfır faizli kredi imkânıyla bayilerdeki yerini aldı.
Jeep, Avenger modelinin farklı motor seçeneklerine yönelik mart ayı desteklerini paylaştı. Elektrik, e-Hybrid ve 4xe versiyonlarını kapsayan kampanyalarda, Summit donanımlı Avenger Elektrik modelini alacaklara 120 bin TL’ye varan takas desteği veriliyor.
Summit donanımlı Avenger e-Hybrid ve Overland donanımlı Avenger 4xe modellerinde ise takas desteği tutarı 40 bin TL’ye kadar ulaşıyor. Ayrıca, Avenger e-Hybrid modeli için 500 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0,99 faiz oranlı kredi imkânı tanımlanıyor.
Jeep Compass modelinde fiyatlar güncellendi. Aracın Limited donanımlı versiyonu 2 milyon 620 bin TL’den, Summit donanımlı versiyonu ise 2 milyon 920 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.