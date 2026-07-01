Sıfır araç almak isteyenler dikkat! İşte Türkiye’nin en ucuz 15 sıfır otomobili

Otomobil fiyatlarındaki yükseliş sürerken, yeni araç sahibi olmak isteyenler için bütçe dostu seçenekler netleşti. Markaların güncel resmi verileri baz alınarak, Türkiye pazarında giriş segmentinde yer alan en uygun fiyatlı 15 sıfır model listelendi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Sıfır araç almak isteyenler dikkat! İşte Türkiye’nin en ucuz 15 sıfır otomobili - Resim: 1

Türkiye otomobil pazarında maliyet artışları hız kesmeden devam ediyor. Bu durum, sıfır araç alma planı yapan tüketicilerin rotasını doğrudan giriş segmentindeki modellere çevirmesine neden oldu.

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Sıfır araç almak isteyenler dikkat! İşte Türkiye’nin en ucuz 15 sıfır otomobili - Resim: 2

Müşterilerin odağında kalmayı başaran söz konusu otomobiller, sundukları başlangıç fiyatlarıyla pazardaki en ulaşılabilir seçenekler olarak öne çıkıyor.

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Sıfır araç almak isteyenler dikkat! İşte Türkiye’nin en ucuz 15 sıfır otomobili - Resim: 3

Sıfır kilometre bir otomobil arayışında olanlar için pazarın en elverişli fiyat etiketine sahip araçları belirlendi.

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Sıfır araç almak isteyenler dikkat! İşte Türkiye’nin en ucuz 15 sıfır otomobili - Resim: 4

Ülke genelinde halihazırda satışta bulunan ve başlangıç fiyatlarıyla dikkat çeken en erişilebilir 15 otomobil, markaların kamuoyuna duyurduğu resmi fiyat listeleri üzerinden derlendi.

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Sıfır araç almak isteyenler dikkat! İşte Türkiye’nin en ucuz 15 sıfır otomobili - Resim: 5

İşte Türkiye’nin en ucuz 15 sıfır otomobili

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Sıfır araç almak isteyenler dikkat! İşte Türkiye’nin en ucuz 15 sıfır otomobili - Resim: 6

Dacia Sandero - 1.295.000 TL

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Sıfır araç almak isteyenler dikkat! İşte Türkiye’nin en ucuz 15 sıfır otomobili - Resim: 7

Kia Picanto - 1.335.000 TL

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Sıfır araç almak isteyenler dikkat! İşte Türkiye’nin en ucuz 15 sıfır otomobili - Resim: 8

Opel Corsa - 1.395.000 TL

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Sıfır araç almak isteyenler dikkat! İşte Türkiye’nin en ucuz 15 sıfır otomobili - Resim: 9

Citroën ë-C3 - 1.400.000 TL

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Sıfır araç almak isteyenler dikkat! İşte Türkiye’nin en ucuz 15 sıfır otomobili - Resim: 10

Fiat Grande Panda - 1.440.000 TL

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Sıfır araç almak isteyenler dikkat! İşte Türkiye’nin en ucuz 15 sıfır otomobili - Resim: 11

Hyundai i20 - 1.470.000 TL

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Sıfır araç almak isteyenler dikkat! İşte Türkiye’nin en ucuz 15 sıfır otomobili - Resim: 12

Fiat Egea Sedan - 1.499.000 TL

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Sıfır araç almak isteyenler dikkat! İşte Türkiye’nin en ucuz 15 sıfır otomobili - Resim: 13

Nissan Juke - 1.699.000 TL

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Sıfır araç almak isteyenler dikkat! İşte Türkiye’nin en ucuz 15 sıfır otomobili - Resim: 14

Skoda Fabia - 1.727.200 TL

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Sıfır araç almak isteyenler dikkat! İşte Türkiye’nin en ucuz 15 sıfır otomobili - Resim: 15

Renault Clio - 1.750.000 TL

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Sıfır araç almak isteyenler dikkat! İşte Türkiye’nin en ucuz 15 sıfır otomobili - Resim: 16

SEAT Ibiza - 1.821.000 TL

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Sıfır araç almak isteyenler dikkat! İşte Türkiye’nin en ucuz 15 sıfır otomobili - Resim: 17

Toyota Corolla - 1.892.000 TL

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Sıfır araç almak isteyenler dikkat! İşte Türkiye’nin en ucuz 15 sıfır otomobili - Resim: 18

Hyundai Bayon - 1.895.000 TL

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Sıfır araç almak isteyenler dikkat! İşte Türkiye’nin en ucuz 15 sıfır otomobili - Resim: 19

Citroën C3 Aircross - 1.899.900 TL

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Sıfır araç almak isteyenler dikkat! İşte Türkiye’nin en ucuz 15 sıfır otomobili - Resim: 20

Fiat Egea Cross - 1.919.900 TL

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sıfır araç