Sıfır araç almak isteyenler dikkat! İşte Türkiye’nin en ucuz 15 sıfır otomobili
Otomobil fiyatlarındaki yükseliş sürerken, yeni araç sahibi olmak isteyenler için bütçe dostu seçenekler netleşti. Markaların güncel resmi verileri baz alınarak, Türkiye pazarında giriş segmentinde yer alan en uygun fiyatlı 15 sıfır model listelendi.
Türkiye otomobil pazarında maliyet artışları hız kesmeden devam ediyor. Bu durum, sıfır araç alma planı yapan tüketicilerin rotasını doğrudan giriş segmentindeki modellere çevirmesine neden oldu.
Müşterilerin odağında kalmayı başaran söz konusu otomobiller, sundukları başlangıç fiyatlarıyla pazardaki en ulaşılabilir seçenekler olarak öne çıkıyor.
Sıfır kilometre bir otomobil arayışında olanlar için pazarın en elverişli fiyat etiketine sahip araçları belirlendi.
Ülke genelinde halihazırda satışta bulunan ve başlangıç fiyatlarıyla dikkat çeken en erişilebilir 15 otomobil, markaların kamuoyuna duyurduğu resmi fiyat listeleri üzerinden derlendi.
İşte Türkiye’nin en ucuz 15 sıfır otomobili
Dacia Sandero - 1.295.000 TL
Kia Picanto - 1.335.000 TL
Opel Corsa - 1.395.000 TL
Citroën ë-C3 - 1.400.000 TL
Fiat Grande Panda - 1.440.000 TL
Hyundai i20 - 1.470.000 TL
Fiat Egea Sedan - 1.499.000 TL
Nissan Juke - 1.699.000 TL
Skoda Fabia - 1.727.200 TL
Renault Clio - 1.750.000 TL
SEAT Ibiza - 1.821.000 TL
Toyota Corolla - 1.892.000 TL
Hyundai Bayon - 1.895.000 TL
Citroën C3 Aircross - 1.899.900 TL
Fiat Egea Cross - 1.919.900 TL