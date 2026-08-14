Sıfır faiz ve dev indirimler peş peşe geldi! İşte markaların Ağustos ayı kampanyaları
Otomotiv pazarında yılın ilk 7 ayında yaşanan yüzde 10,72'lik daralmanın ardından markalar ağustos ayına özel sıfır faizli kredi, takas desteği ve nakit indirim kampanyalarını peş peşe devreye aldı.
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2026 yılının Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,72 küçülerek 638 bin 965 adet seviyesinde gerçekleşti.
Bazı otomobil modellerinde sınırlı fiyat artışlarının görüldüğü ağustos ayında, toplam pazar satışlarının 80 bin civarında gerçekleşeceği öngörülüyor. Markalar ise pazardaki bu durgunluğu aşmak ve satış grafiğini yukarı taşımak amacıyla cazip finansman, nakit indirim ve takas desteklerini içeren ağustos fırsatlarını devreye soktu.
Nissan, sınırlı sayıda araç için hazırladığı ağustos kampanyası kapsamında Qashqai Mild Hybrid Designpack versiyonunu yetkili satıcılarında 2.199.000 TL tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla satışa sundu. Üst donanım paketlerini seçen ticari müşteriler için de ayrıcalıklar tanıyan marka; Qashqai Mild Hybrid N-Design, Platinum ve Platinum Premium versiyonlarında 600.000 TL tutarında 6 ay vadeli yüzde 0 faizli ticari kredi imkânı tanıyor. Qashqai e-POWER modelinde ise hem bireysel hem de ticari alıcılara 100.000 TL nakit alım indirimi sağlanırken, ticari müşteriler bu modelde de yine 600.000 TL için 6 ay vadeli yüzde 0 faizli ticari kredi desteğini kullanabiliyor.
MG ürün gamında ZS Hybrid+ Luxury modeli, elektrikli açılabilir panoramik cam tavan hediyesi ve ağustos ayına özel 2.290.000 TL takas destekli satış fiyatıyla alıcılarını bekliyor. Ağustos ayına özel fiyat, takas ve finansman koşullarını duyuran marka, leasing kampanyası sayesinde peşinatsız ve ulaşılabilir aylık ödemelerle yeni bir araç sahibi olma fırsatı sunuyor.
Yüzde 100 elektrikli Citroën Ë-C3 Aircross modelinde 300 bin TL için 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi seçeneği uygulanıyor. Kalabalık yolculuklar ile profesyonel yolcu taşımacılığına hitap eden Spacetourer modeli ise 1 milyon TL kredi tutarı için 6 ay vade ve 0 faiz avantajıyla satış listesinde yer alıyor.
Hafif ticari araç Berlingo Kombi modelinde 1 milyon TL'ye varan tutarlar için 6 ay vadeli 0 faizli kredi desteği sağlanırken; Jumpy ve Jumper 3.5T versiyonları 750 bin TL için 12 ay vadeli ve 0 faizli krediyle satışa çıkıyor. Jumpy Kamyonet modeli ise 1 milyon TL tutarındaki kredi için 6 ay vade ve 0 faiz imkânıyla tüketicilere ulaşıyor.
DS Automobiles, DS N°4 modelinin Pallas BlueHDi 130 versiyonu için 500 bin TL kredi tutarına 12 ay vade ve yüzde 1,29 faiz oranı sunuyor. Müşteriler kredi imkânına alternatif olarak ağustos ayına özel ayrıcalıklı takas desteği seçeneğini de değerlendirebiliyor. Böylece Fransız zarafetini yenilikçi teknolojiler, seçkin tasarım ve üstün konforla buluşturan model cazip avantajlarla satışa sunuluyor.
Peugeot tarafında ise 48V hibrit teknolojili Fastback SUV 3008 modeli, 1 milyon TL için 9 ay vadeli ve yüzde 0,99 faizli ticari krediyle showroomlardaki yerini alıyor. B-SUV segmentindeki 2008 modelinde ise Allure donanım seviyesinde 200 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânı, GT donanım seviyesinde ise aynı oran ve tutarda ticari kredi fırsatı sunuluyor.
Mercedes-Benz Otomotiv ve Finansal Hizmetler, tüm model ve kredi tutarlarında 36 ay vadede geçerli yüzde 3,50 faiz oranı uyguluyor. Özel modeller bazında bakıldığında CLA 200+ BEV için 1.000.000 TL krediye 6 ay vadede yüzde 1,50 veya 24 ay vadede yüzde 2,90 faiz uygulanırken; GLA 200 FL AMG modelinde 900.000 TL krediye 6 ay vadede yüzde 1,50 ve 24 ay vadede yüzde 2,90 faiz imkânı sağlanıyor. GLB 220 4MATIC modeli ise 1.000.000 TL krediye 6 ay vadede yüzde 1,50 ve 24 ay vadede yüzde 2,90 faiz seçeneğiyle satışta bulunuyor.
Mercedes-Benz Kasko ile kurumsal müşterilere yönelik ticari araç kampanyalarında da geniş seçenekler yer alıyor. Vito modelinde 1.000.000 TL krediye 8 ay vadede yüzde 0 faiz veya 36 ay vadede 1.000.000 TL krediye yüzde 2,49 faiz; diğer bir opsiyonda ise 1.000.000 TL krediye 10 ay vadede yüzde 0 faiz veya 36 ay vadede 1.000.000 TL krediye yüzde 2,29 faiz oranları sunuluyor. EQV modelinde 1.000.000 TL için 8 ay vadede yüzde 0 faiz uygulanırken, eSprinter modelinde 1.000.000 TL kredi için 10 ay vadede 0 faiz fırsatı sağlanıyor.
FIAT Professional çatısı altında Scudo, Ulysse, Ducato ve Doblo modellerinde 1 milyon TL'ye varan kredi seçenekleri veya model bazında 150 bin TL'ye varan nakit indirim olanakları sunuluyor. Kampanya çerçevesinde Scudo Kamyonet ve 8+1 yolcu kapasiteli Ulysse modelleri 1 milyon TL için 6 ay vadeli ve 0 faizli krediyle satışa çıkıyor.
Opel ise binek ve SUV modellerinde finansman seçenekleri sunarken KOBİ'lere yönelik hafif ticari kampanyalarını da duyurdu. Manuel şanzımanlı Corsa Edition versiyonu 1.390.000 TL'den başlayan fiyatıyla satışa sunulurken; Mokka, Frontera, Grandland ve Astra modellerinde farklı kredi ve nakit indirimleri uygulanıyor. Opel'in hafif ticari araç gamında ise kredi limiti 1 milyon TL'ye, faiz avantajı ise yüzde 0 seviyesine kadar ulaşıyor.
Suzuki, Vitara ALLGRIP GL Elegance 4x4 modelini 2.249.000 TL, Vitara Black Edition 4x2 modelini ise 2.385.000 TL özel fiyatla satışa sunuyor. Vitara ALLGRIP GL Elegance 4x4 ve S-Cross ALLGRIP GL Elegance 4x4 modellerinde 40.000 TL, S-Cross Black Edition 4x4 modelinde ise 75.000 TL takas desteği veriliyor. Ayrıca marka tüm modellerinde geçerli 300.000 TL tutarındaki kredi için 6 ay vadeli ve 0 faizli ticari finansman sağlıyor.
Lexus, yeni nesil 1.5 litrelik tam hibrit motorlu 2025 model yılı LBX modelini 2 milyon 810 bin TL'den başlayan fiyatlarla; RX Performance Hybrid modelinin 2025 model yılı araçlarını ise 9 milyon 780 bin TL'den başlayan fiyatlarla sınırlı sayıda sunuyor. Marka ayrıca 2026 model yılı araçlarında da showroomlara özel avantajlar uyguluyor.
Maxus ise ağustos ayı boyunca 500 bin TL için 9 ay vadeli faizsiz ticari kredi desteği sağlıyor. Kredi kullanmak istemeyen alıcılar için stoklarla sınırlı olmak üzere DELIVER 7 L1H1 modelinin kampanyalı fiyatı 1.199.000 TL, DELIVER 9 L3H2 modelinin satış fiyatı ise 1.399.000 TL olarak yetkili satıcılarda duyuruldu.