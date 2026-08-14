Sıfır faiz ve dev indirimler peş peşe geldi! İşte markaların Ağustos ayı kampanyaları

Nissan, sınırlı sayıda araç için hazırladığı ağustos kampanyası kapsamında Qashqai Mild Hybrid Designpack versiyonunu yetkili satıcılarında 2.199.000 TL tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla satışa sundu. Üst donanım paketlerini seçen ticari müşteriler için de ayrıcalıklar tanıyan marka; Qashqai Mild Hybrid N-Design, Platinum ve Platinum Premium versiyonlarında 600.000 TL tutarında 6 ay vadeli yüzde 0 faizli ticari kredi imkânı tanıyor. Qashqai e-POWER modelinde ise hem bireysel hem de ticari alıcılara 100.000 TL nakit alım indirimi sağlanırken, ticari müşteriler bu modelde de yine 600.000 TL için 6 ay vadeli yüzde 0 faizli ticari kredi desteğini kullanabiliyor.