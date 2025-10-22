Tesla araçlarında kritik arıza riski! Binlerce araç geri çağrıldı

ABD’li elektrikli araç üreticisi Tesla, batarya paketi bileşeninde tespit edilen arıza riski nedeniyle yaklaşık 13 bin aracını geri çağırma kararı aldı.

Tesla araçlarında kritik arıza riski! Binlerce araç geri çağrıldı
Yayınlanma:

ABD’li elektrikli araç üreticisi Tesla, batarya paketi bileşenindeki sorun nedeniyle ABD’deki yaklaşık 13 bin aracını geri çağırıyor.

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, şirketin belirli 2025 Model 3 ve 2026 Model Y araçlarını geri çağıracağı bildirildi.

Söz konusu araçların batarya paketi kontaktörünün arızalanarak aracın güç kaybetmesine neden olabileceği kaydedilen açıklamada, bunun da kaza riskini artırabileceği vurgulandı.

Açıklamada, geri çağırmadan etkilenecek potansiyel araç sayısının 12 bin 963 olduğu aktarıldı.

Tesla'nın kontaktörleri ücretsiz olarak değiştireceği ifade edilen açıklamada, araç sahiplerine bildirim mektuplarının 9 Aralık’ta gönderilmesinin planlandığı belirtildi.

